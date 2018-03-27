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Председатель совета о поддельном протоколе собрания жильцов в Воронеже: мы не знали о «мёртвых душах»
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Председатель совета о поддельном протоколе собрания жильцов в Воронеже: мы не знали о «мёртвых душах» 

Вести Воронеж 46 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Прокуратура нашла «мёртвые души» в протоколе общего собрания жильцов и признала его недействительным. В доме на улице Кольцовской два года назад жители захотели установить ворота. Тогда провели общее собрание, набрали подписи, выбрали организацию, которая их и поставила. Говорят, парковать авто стало удобнее и чужие по двору не ходят. Правда, через некоторое время оказалось — не все жильцы «за» такое спокойствие.
Соседи написали обращение в прокуратуру о нарушении законодательства. После проверки оказалось, что несколько владельцев квартир участия в общем собрании не принимали, подписи в листе голосования не ставили. Зато в документе оказалась подпись уже умершей собственницы. Старшая по дому объясняет — ошибки действительно были. Но не из-за желания подделать документы, а из-за недостатка знаний законодательства. — Об умерших я даже не в курсе. Были такие случаи, что человек жил, подписался, а потом уехал. А подпись его осталась. А теперь в этой квартире другие жильцы. Мы не юристы, мы придерживались жилищного кодекса, — сообщила председатель совета дома Нина Анненкова. В итоге, решением суда протокол общего собрания признан недействительным, а ворота должны быть снесены. А по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за подделку документа.
Через некоторое время жильцы провели ещё одно собрание, оформили новый протокол. Правда, противники установки ворот там не были и мнения своего не высказывали. Но результатами собрания остались опять недовольны, и подали на соседей в суд. Кстати, УК, обслуживающая дом, с себя ответственность полностью сняла. Объяснив, что в таких случаях оказывает только консультации жителям. Но, судя по не утихающим спорам жильцов и неправильно составленным документам, пользы от таких консультаций немного.
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