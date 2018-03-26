Авиаэксперт рассказал, зачем SSJ нужна укороченная версия

Авиаэксперт: В убыточности Sukhoi Superjet-100 виновата политика Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что для самолётов часто создаются укороченные версии (слушайте аудио).

«Это нормально, это обычная авиационная практика, когда сначала создаётся некая базовая модификация, потом она приспосабливается к рынку, завоёвывает имя, а потом появляется линейка продуктов. Можно в качестве примера привести Airbus А320. После того, как он вышел на линии, была разработана укороченная версия А319 и удлинённая А321. Так что это абсолютно нормально: вышел SuperJet, авиакомпании его уже знают, идёт некое расширение присутствия на рынке», — отметил эксперт.

По словам Вадима Лукашевича, возможен вариант, когда взлётная масса самолёта останется неизменной.

«Возможно создание версии самолёта с уменьшением пассажировместимости. А можно уменьшить пассажиров и добавить топливо, то есть отработать в рамках одной и той же взлётной массы», — заключил в эфире НСН Лукашевич.