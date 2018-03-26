Авиаэксперт рассказал, зачем SSJ нужна укороченная версия 

СМИ сообщили о поддержке президентом РФ Владимиром Путиным проекта по созданию укороченной версии самолёта Sukhoi SuperJet (SSJ100). Изначально с такой инициативой выступило министерство промышленности и торговли. Проект, который предполагает уменьшение количества пассажирских кресел и максимальный отказ от импортных комплектующих, потребует 85 миллиардов рублей. Такой версией самолёта заинтересовались СЛО «Россия» и Минобороны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли, администрации президента и аппарате правительства.
Авиаэксперт: В убыточности Sukhoi Superjet-100 виновата политика Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что для самолётов часто создаются укороченные версии (слушайте аудио).
«Это нормально, это обычная авиационная практика, когда сначала создаётся некая базовая модификация, потом она приспосабливается к рынку, завоёвывает имя, а потом появляется линейка продуктов. Можно в качестве примера привести Airbus А320. После того, как он вышел на линии, была разработана укороченная версия А319 и удлинённая А321. Так что это абсолютно нормально: вышел SuperJet, авиакомпании его уже знают, идёт некое расширение присутствия на рынке», — отметил эксперт.
По словам Вадима Лукашевича, возможен вариант, когда взлётная масса самолёта останется неизменной.
«Возможно создание версии самолёта с уменьшением пассажировместимости. А можно уменьшить пассажиров и добавить топливо, то есть отработать в рамках одной и той же взлётной массы», — заключил в эфире НСН Лукашевич.
Напомним, ранее стало известно, что компания S7 Group разместила заявку на 100 самолётов SSJ100, вместимость которых составит 75 кресел, сообщают «Новые Известия». В 2017 году Комсомольске-на-Амуре был выпущен юбилейный, 150-ый лайнер SSJ100, он уже совершил свой первый полёт. Стоит отметить, что к 2027 году планируется построить 1040 SSJ100.