Ледоход на реках Башкирии начнётся 6-9 апреля

6-9 апреля вскроются реки, и начнётся ледоход, это на 1-3 дня позже средних многолетних значений. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

25 марта в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили прогнозы на поведение рек и водохранилищ во время половодья. Пока точные даты вскрытия рек не названы, только приблизительные, во временном отрезке до 6 дней.

Если ориентироваться на первые числа в этом прогнозе, ледоход начнётся на реке Уфа у посёлка Шакша с 6 по 12 апреля (в прошлом году 3 апреля).

Стерлитамака. С 9 апреля — на реке Белой у городов Ишимбая

С 10 апреля на реке Ай в районе села Метели.

С 11 числа вскроются река Белая возле Уфы, река Ай у села Лаклы, река Юрюзань у села Чулпан, река Сим у поселка Глуховский, Павловское водохранилище у села Караидель.

С 12 апреля — река Белая у сел Субхангулово, Охлебинино и Кушнаренково. Река Юрюзань у села Атняш, река Лемеза у села Н. Лемезы и река Дёма у деревни Бочкарёво.

С 13-го — река Уфа у села Верхний Суян.

С 14-го — река Белая у Бирска

С 16-го — река Белая у села Андреевка.