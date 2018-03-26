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Ледоход на реках Башкирии начнётся 6-9 апреля
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Ледоход на реках Башкирии начнётся 6-9 апреля 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
6-9 апреля вскроются реки, и начнётся ледоход, это на 1-3 дня позже средних многолетних значений. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
25 марта в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили прогнозы на поведение рек и водохранилищ во время половодья. Пока точные даты вскрытия рек не названы, только приблизительные, во временном отрезке до 6 дней.
Если ориентироваться на первые числа в этом прогнозе, ледоход начнётся на реке Уфа у посёлка Шакша с 6 по 12 апреля (в прошлом году 3 апреля).
С 9 апреля — на реке Белой у городов Ишимбая и Стерлитамака.
С 10 апреля на реке Ай в районе села Метели.
С 11 числа вскроются река Белая возле Уфы, река Ай у села Лаклы, река Юрюзань у села Чулпан, река Сим у поселка Глуховский, Павловское водохранилище у села Караидель.
С 12 апреля — река Белая у сел Субхангулово, Охлебинино и Кушнаренково. Река Юрюзань у села Атняш, река Лемеза у села Н. Лемезы и река Дёма у деревни Бочкарёво.
С 13-го — река Уфа у села Верхний Суян.
С 14-го — река Белая у Бирска.
С 16-го — река Белая у села Андреевка.
И позже всего — с 24 апреля ледоход начнётся на Нугушском водохранилище у деревни Сергеевка.
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