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Саровские школьники поедут в Москву на программу «Сто к одному»
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Саровские школьники поедут в Москву на программу «Сто к одному» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Саровские школьники отправятся в Москву, чтобы принять участие в съемках телепрограммы «Сто к одному». Нижегородцам предстоит сразиться в интеллектуальном поединке с учениками из других регионов России. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Телепередача с участием школьников из гимназии № 2 Сарова будет сниматься в столице 26 марта. Задача юных нижегородцев — угадать наиболее распространенные ответы обычных людей, данные на вопросы ведущих игры, используя только логику и кругозор.
«Сто к одному» — телеигра, выходящая на канале «Россия 1» с 1995 года.
Напомним, на экраны вышла снятая в Нижнем Новгороде комедия.
Фото: russia.tv
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