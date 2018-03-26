Саровские школьники поедут в Москву на программу «Сто к одному» 

Саровские школьники отправятся в Москву, чтобы принять участие в съемках телепрограммы «Сто к одному». Нижегородцам предстоит сразиться в интеллектуальном поединке с учениками из других регионов России. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Телепередача с участием школьников из гимназии № 2 Сарова будет сниматься в столице 26 марта. Задача юных нижегородцев — угадать наиболее распространенные ответы обычных людей, данные на вопросы ведущих игры, используя только логику и кругозор.
«Сто к одному» — телеигра, выходящая на канале «Россия 1» с 1995 года.
Напомним, на экраны вышла снятая в Нижнем Новгороде комедия.
Фото: russia.tv