Саровские школьники поедут в Москву на программу «Сто к одному»

Саровские школьники отправятся в Москву , чтобы принять участие в съемках телепрограммы «Сто к одному». Нижегородцам предстоит сразиться в интеллектуальном поединке с учениками из других регионов России . Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Телепередача с участием школьников из гимназии № 2 Сарова будет сниматься в столице 26 марта. Задача юных нижегородцев — угадать наиболее распространенные ответы обычных людей, данные на вопросы ведущих игры, используя только логику и кругозор. «Сто к одному» — телеигра, выходящая на канале «Россия 1» с 1995 года. Напомним, на экраны вышла снятая в Нижнем Новгороде комедия. Фото: russia.tv