«Зайцы» будут ездить только с паспортом 

Контролеры в общественном транспорте смогут проверять паспорта у пассажиров. Минтранс уже направил соответствующие предложения в правительство. Сейчас, согласно действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только сотрудники полиции. Как пишут «Известия», россияне вряд ли воспримут это нововведение положительно, но оно позволит ускорить оформление штрафов за безбилетный проезд и проверить, правомерно ли пассажир пользуется льготами.
Кстати, штрафы за безбилетный проезд, права и обязанности контролеров различаются в зависимости от региона. В Новосибирске поездка без билета на общественном транспорте обойдется всего в 100 рублей. В Москве — в тысячу. А в нескольких регионах контролеры имеют права только высадить неплательщика из автобуса.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Контролерам дадут право требовать документы у «зайцев»