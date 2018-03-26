Расписание движения пригородных поездов изменится в Карелии с 1 апреля

Изменения произойдут на маршруте Суккозеро — Лендеры — Суккозеро.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует, что для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 апреля 2018 года вносятся изменения в расписание движения для пригородных поездов на участке Суккозеро — Лендеры — Суккозеро:

Изменяется расписание:

п. № 6655 Лендеры 20:25, Мотко 21:20 — 21:22, Суун 21:52 — 21.54, Брусничная 22:17 — 22:22, Суккозеро 22:35.