Где бесплатно привить животное от бешенства в Челябинске в 2018 году?

Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое может привести к смерти заражённого животного или человека. Где в Челябинске бесплатно сделают прививку домашнему питомцу? Бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства в Челябинске начали проводить с середины марта, она продлится до 8 апреля. Прививочные пункты будут действовать во всех районах города. Время проведения № ЖЭУ, ветклиника Адрес Тракторозаводский район 26 и 27.03.2018г. 12.00 — 18.00 ЖЭУ № 11 Ул. 2я Эльтонская, 26 28 и 29.03.2018г. 12.00 — 18.00 3 подъезд, вход со двора Ул. Трашутина, 41 30.03.2018г. 13.00 — 15.00 СНТ № 3,4 проходная 12.03. — 08.04.2018г. 9.00 — 20.00 УВЛ Тракторозаводского района ул. Марченко, 7 в Металлургический район 26 и 27.03.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Доверие» Ул. Аральская, 243 а 28 и 29.03.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Доверие» Ул. Б. Хмельницкого, 16 31.03.2018г. 12.00 — 17.00 Аэропорт Пос. 1, д. № 10 02 и 03.04.2018г. 15.00 — 19.00 Ремжилзаказчик № 4 Ул. Трудовая, 21 04 и 05.04.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Доверие» Ул. Социалистическая, 58 06.04.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Доверие» Ул. 60 лет Октября, 24 12.03. — 08.04.2018г. 9.00 — 20.00 УВЛ Металлургического района ул. Пржевальского, 2 Ленинский район 26.03.2018г 14.00 — 17.00 КБС Сервис ООО Ул. Трубников, 47 Калининский район 27.03. и 28.03.2018г 13.00 — 17.00 ДУ № 40 ул. Чичерина, 44 а 31.03. и 01.04.2018г 14.00 -16.00 ДУ № 40 Бр. Кашириных, 93 а 06.04.2018г. 13.00 — 17.00 ДУ № 22 40 лет Победы, 40 Б 07.04.2018г. 11.00 — 15.00 ДУ № 22 40 лет Победы, 40 Б Курчатовский район 26.03. и 27.03.2018г. 15.00 — 19.00 ЖЭУ № 23 Ул. Захаренко, 3 Б 28.03. и 29.03.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Ключевые люди» Ул. Головницкого, 2 02.04. и 03.04.2018г. 15.00 — 19.00 ЖЭУ № 15 Ул. Чайковского, 6 04.04. и 05.04.2018г. 15.00 — 19.00 ООО Галеон Ул. Звенигородская, 68 12.03.18 — 08.04.18г. 9.00 — 20.00 УВЛ на Свердловском Свердловский тр., 18 а Советский район 27.03.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Жилищник» ул. Доватора, 19 а 27.03.2018г. 15.00 — 19.00 п. Локомотивный Ул. Заслонова, 14а 28.03.2018г. 15.00 — 19.00 ООО «Созвездие» ул. Свободы, 76 29.03.2018г 15.00 — 17.00 Н-Синеглазово ул. Октябрьская, 19 31.03.2018г 11.00 — 15.00 Н-Синеглазово ул. Челябинская, 20 02.04.2018г 15.00 — 19.00 ООО «Созвездие» ул. Свободы, д. 155 б 03.04.2018г 15.00 — 19.00 ООО «Алиот» ул. Свободы, 88 а 04.04.2018г 15.00 — 19.00 ООО «Созвездие» ул. Курчатова, 8 05.04.2018г 15.00 — 19.00 пос. Федоровка ул. Якорная, д. 6 06.04.2018г 15.00 — 19.00 «ЖЭУ сервис» ул. Обская, 6 07.04.2018г 11.00 — 15.00 Н-Синеглазово ул. Челябинская, 20 Центральный район 31.03.2018г. 10.00 — 13.00 ООО Ремжилсервис ул. 3 Интернационала, 94 а 01.04.2018г. 10.00 — 13.00 Пос. Сосновка ООО Ремжилсервис Ул. Пионерская (бывшая котельная) 01.04.2018г 10.00 — 13.00 П. Мелькомбинат Участок №1, д. 39 02.04. и 03.04.2018г 15.00 — 19.00 ООО Тополиная аллея Ул. Акад. Королева, 26 07.04.2018г 10.00 — 13.00 ЖРЭУ № 3 Ул. Энгельса, 65 07.04.2018г 13.30 — 16.00 ООО Жилакватерм Ул. Энгельса, 50 а 12.03.18 — 08.04.18г. 9.00 — 20.00 УВЛ на Свердловском Свердловский тракт, 18 а