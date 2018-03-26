Где бесплатно привить животное от бешенства в Челябинске в 2018 году? 

Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое может привести к смерти заражённого животного или человека. Где в Челябинске бесплатно сделают прививку домашнему питомцу?
Бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства в Челябинске начали проводить с середины марта, она продлится до 8 апреля. Прививочные пункты будут действовать во всех районах города.
Время проведения
№ ЖЭУ, ветклиника
Адрес
Тракторозаводский район
26 и 27.03.2018г.
12.00 — 18.00 ЖЭУ № 11 Ул. 2я Эльтонская, 26 28 и 29.03.2018г.
12.00 — 18.00 3 подъезд, вход со двора
Ул. Трашутина, 41 30.03.2018г.
13.00 — 15.00 СНТ № 3,4 проходная
12.03. — 08.04.2018г.
9.00 — 20.00 УВЛ Тракторозаводского района
ул. Марченко, 7 в Металлургический район
26 и 27.03.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Доверие»
Ул. Аральская, 243 а 28 и 29.03.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Доверие»
Ул. Б. Хмельницкого, 16 31.03.2018г.
12.00 — 17.00 Аэропорт
Пос. 1, д. № 10 02 и 03.04.2018г.
15.00 — 19.00 Ремжилзаказчик № 4 Ул. Трудовая, 21 04 и 05.04.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Доверие»
Ул. Социалистическая, 58 06.04.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Доверие»
Ул. 60 лет Октября, 24 12.03. — 08.04.2018г.
9.00 — 20.00 УВЛ Металлургического района
ул. Пржевальского, 2 Ленинский район
26.03.2018г
14.00 — 17.00 КБС Сервис ООО Ул. Трубников, 47 Калининский район
27.03. и 28.03.2018г
13.00 — 17.00 ДУ № 40 ул. Чичерина, 44 а 31.03. и 01.04.2018г
14.00 -16.00 ДУ № 40 Бр. Кашириных, 93 а 06.04.2018г.
13.00 — 17.00 ДУ № 22 40 лет Победы, 40 Б 07.04.2018г.
11.00 — 15.00 ДУ № 22 40 лет Победы, 40 Б Курчатовский район
26.03. и 27.03.2018г.
15.00 — 19.00 ЖЭУ № 23 Ул. Захаренко, 3 Б 28.03. и 29.03.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Ключевые люди»
Ул. Головницкого, 2 02.04. и 03.04.2018г.
15.00 — 19.00 ЖЭУ № 15 Ул. Чайковского, 6 04.04. и 05.04.2018г.
15.00 — 19.00 ООО Галеон
Ул. Звенигородская, 68 12.03.18 — 08.04.18г.
9.00 — 20.00 УВЛ на Свердловском
Свердловский тр., 18 а Советский район
27.03.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Жилищник»
ул. Доватора, 19 а 27.03.2018г.
15.00 — 19.00 п. Локомотивный
Ул. Заслонова, 14а 28.03.2018г.
15.00 — 19.00 ООО «Созвездие»
ул. Свободы, 76 29.03.2018г
15.00 — 17.00 Н-Синеглазово
ул. Октябрьская, 19 31.03.2018г
11.00 — 15.00 Н-Синеглазово
ул. Челябинская, 20 02.04.2018г
15.00 — 19.00 ООО «Созвездие»
ул. Свободы, д. 155 б 03.04.2018г
15.00 — 19.00 ООО «Алиот»
ул. Свободы, 88 а 04.04.2018г
15.00 — 19.00 ООО «Созвездие»
ул. Курчатова, 8 05.04.2018г
15.00 — 19.00 пос. Федоровка
ул. Якорная, д. 6 06.04.2018г
15.00 — 19.00 «ЖЭУ сервис»
ул. Обская, 6 07.04.2018г
11.00 — 15.00 Н-Синеглазово
ул. Челябинская, 20 Центральный район
31.03.2018г.
10.00 — 13.00 ООО Ремжилсервис
ул. 3 Интернационала, 94 а 01.04.2018г.
10.00 — 13.00 Пос. Сосновка ООО Ремжилсервис
Ул. Пионерская (бывшая котельная)
01.04.2018г
10.00 — 13.00 П. Мелькомбинат
Участок №1, д. 39 02.04. и 03.04.2018г
15.00 — 19.00 ООО Тополиная аллея
Ул. Акад. Королева, 26 07.04.2018г
10.00 — 13.00 ЖРЭУ № 3 Ул. Энгельса, 65 07.04.2018г
13.30 — 16.00 ООО Жилакватерм
Ул. Энгельса, 50 а 12.03.18 — 08.04.18г.
9.00 — 20.00 УВЛ на Свердловском
Свердловский тракт, 18 а