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Где бесплатно привить животное от бешенства в Челябинске в 2018 году?
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Умер Сергей Мавроди

Где бесплатно привить животное от бешенства в Челябинске в 2018 году? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое может привести к смерти заражённого животного или человека. Где в Челябинске бесплатно сделают прививку домашнему питомцу?
Бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства в Челябинске начали проводить с середины марта, она продлится до 8 апреля. Прививочные пункты будут действовать во всех районах города.
Время проведения
№ ЖЭУ, ветклиника
Адрес
Тракторозаводский район
26 и 27.03.2018г.
12.00 — 18.00  ЖЭУ № 11  Ул. 2я Эльтонская, 26  28 и 29.03.2018г.
12.00 — 18.00  3 подъезд, вход со двора
Ул. Трашутина, 41  30.03.2018г.
13.00 — 15.00  СНТ № 3,4  проходная
12.03. — 08.04.2018г.
9.00 — 20.00  УВЛ Тракторозаводского района
ул. Марченко, 7 в  Металлургический район
26 и 27.03.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Доверие»
Ул. Аральская, 243 а  28 и 29.03.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Доверие»
Ул. Б. Хмельницкого, 16  31.03.2018г.
12.00 — 17.00  Аэропорт
Пос. 1, д. № 10  02 и 03.04.2018г.
15.00 — 19.00  Ремжилзаказчик № 4  Ул. Трудовая, 21  04 и 05.04.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Доверие»
Ул. Социалистическая, 58  06.04.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Доверие»
Ул. 60 лет Октября, 24  12.03. — 08.04.2018г.
9.00 — 20.00  УВЛ Металлургического района
ул. Пржевальского, 2  Ленинский район
26.03.2018г
14.00 — 17.00  КБС Сервис ООО  Ул. Трубников, 47  Калининский район
27.03. и 28.03.2018г
13.00 — 17.00  ДУ № 40  ул. Чичерина, 44 а  31.03. и 01.04.2018г
14.00 -16.00  ДУ № 40  Бр. Кашириных, 93 а  06.04.2018г.
13.00 — 17.00  ДУ № 22  40 лет Победы, 40 Б  07.04.2018г.
11.00 — 15.00  ДУ № 22  40 лет Победы, 40 Б  Курчатовский район
26.03. и 27.03.2018г.
15.00 — 19.00  ЖЭУ № 23  Ул. Захаренко, 3 Б  28.03. и 29.03.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Ключевые люди»
Ул. Головницкого, 2  02.04. и 03.04.2018г.
15.00 — 19.00  ЖЭУ № 15  Ул. Чайковского, 6  04.04. и 05.04.2018г.
15.00 — 19.00  ООО Галеон
Ул. Звенигородская, 68  12.03.18 — 08.04.18г.
9.00 — 20.00  УВЛ на Свердловском
Свердловский тр., 18 а  Советский район
27.03.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Жилищник»
ул. Доватора, 19 а  27.03.2018г.
15.00 — 19.00  п. Локомотивный
Ул. Заслонова, 14а  28.03.2018г.
15.00 — 19.00  ООО «Созвездие»
ул. Свободы, 76  29.03.2018г
15.00 — 17.00  Н-Синеглазово
ул. Октябрьская, 19  31.03.2018г
11.00 — 15.00  Н-Синеглазово
ул. Челябинская, 20  02.04.2018г
15.00 — 19.00  ООО «Созвездие»
ул. Свободы, д. 155 б  03.04.2018г
15.00 — 19.00  ООО «Алиот»
ул. Свободы, 88 а  04.04.2018г
15.00 — 19.00  ООО «Созвездие»
ул. Курчатова, 8  05.04.2018г
15.00 — 19.00  пос. Федоровка
ул. Якорная, д. 6  06.04.2018г
15.00 — 19.00  «ЖЭУ сервис»
ул. Обская, 6  07.04.2018г
11.00 — 15.00  Н-Синеглазово
ул. Челябинская, 20  Центральный район
31.03.2018г.
10.00 — 13.00  ООО Ремжилсервис
ул. 3 Интернационала, 94 а  01.04.2018г.
10.00 — 13.00  Пос. Сосновка ООО Ремжилсервис
Ул. Пионерская (бывшая котельная)
01.04.2018г
10.00 — 13.00  П. Мелькомбинат
Участок №1, д. 39  02.04. и 03.04.2018г
15.00 — 19.00  ООО Тополиная аллея
Ул. Акад. Королева, 26  07.04.2018г
10.00 — 13.00  ЖРЭУ № 3  Ул. Энгельса, 65  07.04.2018г
13.30 — 16.00  ООО Жилакватерм
Ул. Энгельса, 50 а  12.03.18 — 08.04.18г.
9.00 — 20.00  УВЛ на Свердловском
Свердловский тракт, 18 а
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