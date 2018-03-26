По зубам: как правильно выбрать зубную пасту и щетку

Стоматологи в последнее время бьют тревогу: из-за интенсивного ритма жизни, нарушения режима питания и неблагоприятной экологической ситуации у жителей мегаполисов зубы становятся к каждым годом все хуже. И прежде всего повышается чувствительность зубов. Согласно статистике, на сегодняшний день около 57% взрослого населения сталкивается с этой проблемой: при истончении эмали увеличивается количество и диаметр открытых дентинных канальцев, в которых возникает раздражение нервных клеток и, как следствие, болевая реакция.

Специально для интенсивного укрепления эмали и снижения чувствительности зубов бренд SPLAT разработал целую серию средств INNOVA. После клинических исследований можно с точностью сказать: чувствительность зубов снижается после первого же применения этих средств. Но чтобы получить гарантированный результат, лучше использовать средства серии комплексно: одну из четырех нановосстанавливающих зубных паст («Бережное осветление эмали», «Восстановление эмали и здоровье десен», «Интенсивное восстановление эмали» и безабразивная «Интенсивное укрепление сверхчувствительных зубов»); суспензию «Жидкая эмаль» (дополнительное средство гигиены полости рта, предназначенное для усиления и поддержания эффекта восстановления и укрепления ослабленной эмали), деликатную зубную щетку с ионами серебра (2280 ультратонких мягких щетинок оптимальны для очищения зубного налета и работают безопасно для чувствительных десен).

Новая зубная паста R. O. C. S. Biocomplex «Активная защита»

Все та же ужасная экология заставляет нас все чаще выбирать продукты с натуральным и безопасным составом. Именно для тех, кто ценит все природное, стоматологи бренда R. O. C. S. создали новую зубную пасту R. O. C. S. Biocomplex «Активная защита», которая на 98% состоит из натуральных компонентов. Эффективная и безопасная формула пасты не содержит фтора, лаурилсульфата натрия, красителей и парабенов, что позволяет использовать ее в качестве постоянного средства для ежедневной гигиены полости рта. Также в ее составе — уникальный запатентованный комплекс Enzyme Complex, который эффективно и бережно растворяет мягкий зубной налет — основную причину развития кариеса. Минеральные компоненты в составе Enzyme Complex насыщают эмаль кальцием и фосфором, способствуя укреплению зубов и возвращению им природной белизны и блеска.

Зубная щетка ISSA 2 от FOREO

Выбор зубной щетки является задачей не менее важной, чем выбор пасты. Ведь надо, чтобы щетка идеально подошла не только вашим зубам, но и деснам. Бренд FOREO, известный своими инновационными бьюти-средствами, представил уникальную новинку — зубную щетку будущего ISSA 2. Она является ультра-гигиеничной альтернативой для обычных щеток, а также радикально отличается от любых других щеток благодаря своему материалу — медицинскому силикону. Это решает сразу несколько проблем: мягкая и гибкая головка щетки очищает все уголки полости рта и параллельно щетинки нежно массируют десны и не царапают эмаль. Важно учитывать, что медицинский силикон — материал непористый, быстро высыхает, 100% водонепроницаем. Это делает его очень гигиеничным.

Стандартная головка щетки ISSA 2 включает комбинацию силиконовых и нейлоновых щетинок, однако FOREO также разработал эксклюзивный сет для тех, у кого чувствительные десны — с полностью силиконовой головкой.

Между прочим, щетка ISSA 2, которую уже успели оценить селебрити и блогеры, сама — мировая знаменитость. Ведь она снималась в 5 эпизоде культовой саги «Звездный путь»!