В Самаре во время строительных работ найдены надгробные плиты

Фрагменты надгробных плит найдены на ул. Фрунзе, 161 в Самаре , сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Строители обнаружили 25 камней, на некоторых из них сохранились надписи. По оценке экспертов, это плиты XIX-XX вв.

Предположительно, надгробные памятники перемещены с одного из самарских кладбищ в 20-е — 30-е годы прошлого века. Их использовали как строительный материал. В те годы практика была широко распространена. Установить с какого кладбища извлечены памятники, пока нельзя. Все фрагменты можно посмотреть на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Управление просит всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших, захороненных под обнаруженными фрагментами, сообщить в ведомство по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200-17-40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.

Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области