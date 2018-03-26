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В Самаре во время строительных работ найдены надгробные плиты
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В Самаре во время строительных работ найдены надгробные плиты 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Фрагменты надгробных плит найдены на ул. Фрунзе, 161 в Самаре, сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Строители обнаружили 25 камней, на некоторых из них сохранились надписи. По оценке экспертов, это плиты XIX-XX вв.
Предположительно, надгробные памятники перемещены с одного из самарских кладбищ в 20-е — 30-е годы прошлого века. Их использовали как строительный материал. В те годы практика была широко распространена. Установить с какого кладбища извлечены памятники, пока нельзя. Все фрагменты можно посмотреть на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Управление просит всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших, захороненных под обнаруженными фрагментами, сообщить в ведомство по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200-17-40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.
Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
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