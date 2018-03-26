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Регистрировать ККТ придется по-новому
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Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

Регистрировать ККТ придется по-новому 

Время бухгалтера 1 час назад
Налоговики подготовили проект приказа, в котором заявление о новой или повторной регистрации касс дополняется еще одним разделом. В нем чиновники предлагают отражать информацию из отчета о регистрации или о ее изменившихся параметрах. Туда хотят включать и сведения из отчета о закрытии накопителя, как и в новую форму заявления о снятии кассы с учета.
Этот раздел не нужно будет заполнять, если кассу украли, она сломалась или была утрачена. Сейчас поправки проходят общественное обсуждение. Если проект одобрят, он заработает через 10 дней после публикации.
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