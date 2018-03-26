Регистрировать ККТ придется по-новому

Налоговики подготовили проект приказа, в котором заявление о новой или повторной регистрации касс дополняется еще одним разделом. В нем чиновники предлагают отражать информацию из отчета о регистрации или о ее изменившихся параметрах. Туда хотят включать и сведения из отчета о закрытии накопителя, как и в новую форму заявления о снятии кассы с учета.

Этот раздел не нужно будет заполнять, если кассу украли, она сломалась или была утрачена. Сейчас поправки проходят общественное обсуждение. Если проект одобрят, он заработает через 10 дней после публикации.