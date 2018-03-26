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Смерть 22-летней рапиристки из Уфы стала поводом для возбуждения уголовного дела
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Умер Сергей Мавроди

Смерть 22-летней рапиристки из Уфы стала поводом для возбуждения уголовного дела 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после смерти 22-летней рапиристки Татьяны Голосеевой в одной из больниц Уфы. В уголовном деле по факту причинения смерти по неосторожности пока нет обвиняемого.
По версии следствия, днём 15 февраля девушку экстренно доставили в кардиологическое отделение одной из больниц. Жительница Уфы жаловалась на давящие боли за грудиной, сопровождающиеся одышкой. Вечером после проведения процедуры коронграфии она скончалась. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая патология.
— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти пациентки. Собрана документация для проведения медицинской экспертизы в другом регионе, — сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.
Родители спортсменки считают, что их дочь могла умереть от аллергии на препарат, который ввели во время коронаграфии. Убитые горем отец и мать написали заявления в прокуратуру и Следком.
22-летняя Татьяна Голосеева — выпускница Башкирского института физкультуры. В 2015 году девушка получила звание мастера спорта. Татьяна стала бронзовым призером этапа Кубка мира среди юниоров и серебряным призером первенства России среди юниоров.
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 Ещё 2 источника 
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