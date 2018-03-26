Смерть 22-летней рапиристки из Уфы стала поводом для возбуждения уголовного дела

По версии следствия, днём 15 февраля девушку экстренно доставили в кардиологическое отделение одной из больниц. Жительница Уфы жаловалась на давящие боли за грудиной, сопровождающиеся одышкой. Вечером после проведения процедуры коронграфии она скончалась. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая патология.

— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти пациентки. Собрана документация для проведения медицинской экспертизы в другом регионе, — сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Родители спортсменки считают, что их дочь могла умереть от аллергии на препарат, который ввели во время коронаграфии. Убитые горем отец и мать написали заявления в прокуратуру и Следком.