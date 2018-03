Переработчики и НКО объединяют усилия по продвижению Раздельного Сбора Отходов!

На Круглом столе «Развитие системы раздельного сбора и утилизации вторичного сырья в регионе — возможные форматы реализации и пути сотрудничества различных игроков рынка», Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор», Татьяна Нагорская и Председатель совета директоров ГК «ЭкоТехнологии», Константин Рзаев подписали Соглашение о сотрудничестве, цель которого — совместное обеспечение максимальной информированности жителей России о реально доступной локальной инфраструктуре раздельного сбора отходов (далее РСО).

Сотрудничество уже началось с конкретных действий: на самый популярный сегодня в стране ресурс объектов РСО www.recyclemap.ru будут нанесены объекты, запущенные ГК «ЭкоТехнологии» совместно с партнерами в течение последних двух лет.

Московской области и Народная карта recyclemap.ru — это наиболее полная база данных пунктов приёма по всей России. Сейчас на карте 50 городов — от Калининграда до Владивостока . С помощью карты пользователи могут узнать, где сдать в переработку макулатуру, металл, стекло и другие виды отходов, а также подарить вторую жизнь одежде и вещам. Данные для карты собираются и обновляются волонтёрами. В Москве Санкт-Петербурге в обновлении карты самое непосредственное участие принимают волонтеры Ассоциации «РазДельный Сбор».

Уже до подписания соглашения Компания передала Ассоциации первую часть адресов, и в ближайшее время на карте появится более 300 новых точек, где установлены сетчатые контейнеры для сбора пластиковых отходов. Ресурс будет постоянно пополняться адресами, где контейнеры для РСО установлены как до, так и после подписания соглашения, одновременно будет актуализироваться информация по всем адресам, в т. ч. будут удаляться неработающие точки.

26.03.2018 10:37:00 За 10 лет производство ПЭ в России увеличилось на 33%

Лола Огрель , глава отдела аналитики группы CREON, заявила, что за минувшие десять лет отечественный рынок полиэтилена развивался не самыми быстрыми темпами: потребление ПЭ выросло только на 20%, а производство — на 33%.

Наиболее активный рост показал сегмент линейного полиэтилена низкой плотности, однако при расширении производства доля импорта ЛПЭНП оказалась выше 50%. Прошлый год был отмечен повышением спроса на линейный полиэтилен низкой плотности, кроме того, выросло производство полиэтиленовых труб. При этом заметно упали объемы рециклинга в производстве пленок, а их доля в потреблении полиэтилена высокого и низкого давления сократилась.

Общий объем выпускаемого в России ЛПЭНП достиг 140 тысяч тонн, а в ассортименте продукции «Нижнекамскнефтехима» появился линейный полиэтилен низкой плотности, предназначенный для ламинации и выдува.

По мнению Лолы Огрель, участникам отечественного рынка полиэтилена следует ожидать уменьшения доли потребления пленочного ПЭ высокого давления и нехватки полиэтилена низкого давления. При этом производство полиэтиленовых труб может показать уверенный рост.

26.03.2018 09:39:00 КБК им. С. П. Титова будет производить гофротару для Haiеr

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова подписал соглашение с итальянской компанией Engico на поставку и установку линии Jumbo, предназначенной для выпуска крупногабаритной гофрированной тары. По словам генерального директора КБК, продукция новой линии будет ориентирована в первую очередь на расположенное в Набережных Челнах производство китайской компании Haiеr. Запуск линии назначен на лето следующего года.

Haiеr и КБК им. С. П. Титова связаны продолжительным сотрудничеством по производству упаковочной продукции. Китайская компания является крупнейшим резидентом ТОСЭР Набережных челнов. В планах Haiеr строительство нескольких заводов по производству бытовой техники, которые обеспечат городу около пяти тысяч рабочих мест. Если проекты компании будут воплощены в жизнь, ее вложения в экономику Набережных Челнов достигнут одного миллиарда долларов.

Благодаря линии Jumbo Картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова рассчитывает стать главным поставщиком упаковки для Haiеr. Комбинат может предложить китайскому предприятию выгодные условия: качественную продукцию, гибкую политику в отношении цен и удобную логистику — КБК и производство Haiеr расположены в 15 километрах друг от друга.

26.03.2018 09:35:00 На «Алексинской БКФ» заработала модернизированная КДМ «Алексинская бумажно-картонная фабрика», расположенная в Тульской области , произвела запуск модернизированной картоноделательной машины, благодаря которой предприятие сможет расширить ассортимент и увеличить количество выпускаемой продукции.

В марте глава Тульской области Алексей Дюмин посетил фабрику, чтобы оценить работу нового оборудования. Во время визита губернатор заявил, что «Алексинская БКФ» — одно из наиболее современных предприятий в своей отрасли. Проведенная модернизация позволила фабрике повысить производственные мощности и начать выпуск тарных картонов высоких марок.

Летом 2017 года было заключено соглашение о модернизации «Алексинской бумажно-картонной фабрики», являющейся частью SFT Group. Во время подписания документов глава наблюдательного совета SFT Group Анатолий Штейнберг акцентировал внимание на том, что холдинг выбрал в качестве места расположения нового масштабного производства Тульскую область, так как в этом регионе сложились самые благоприятные условия для развития промышленности.

26.03.2018 09:31:00 Nestlé выпустила напитки с азотными капсулами

Компания Nestlé начала производство кофейных напитков в алюминиевых банках с азотными капсулами: охлажденные латте и американо станут частью бренда Nescafé Azera. По мнению специалистов Nestlé, капсулы, содержащие небольшое количество азота, делают вкус напитков более нежным и кремовым.

По словам Нила Стивенса, управляющего директора компании в Британии и Ирландии , благодаря продукции с азотными капсулами линейка Nescafé Azera сможет завоевать первенство на рынке холодных кофейных напитков.

Азотная капсула или, как ее еще называют, виджет представляет собой заполненный азотом маленький шарик с отверстием, который помещаются в алюминиевую банку с напитком. Одной из первых такие капсулы начала использовать ирландская компания Guinness, применявшая виджеты для улучшения качества пены баночного пива.

23.03.2018 06:49:00 Дополненная реальность поможет выбрать подходящую упаковку для посылки

Американская площадка для проведения Интернет-аукционов eBay предоставила пользователям своего приложения возможность с помощью дополненной реальности выбрать наиболее подходящую упаковку для любой посылки.

Новая функция мобильного приложения, обеспечивающего доступ на eBay, позволяет узнать габариты и тип коробки, которая будет соответствовать стандартам американской почтовой службы USPS. Чтобы применить технологию дополненной реальности, пользователь должен навести камеру телефона на объект, затем приложение автоматический рассчитает размер и покажет на экране телефона, как будет выглядеть самая подходящая коробка для указанного товара.

Пока неизвестно, будут ли расчеты приложения достаточно точными, однако при условии корректной работы новой функции пользователи смогут сберечь не только свои деньги, но и нервы, так как выбор правильной упаковки для отправляемого по почте товара часто оказывается непростым делом.

23.03.2018 06:43:00 Агентство Soldis Branding представило новую упаковку препарата «Кагоцел»

Специалисты Soldis Branding разработали обновленный дизайн упаковки известного противовирусного препарата «Кагоцел», выпускаемого компанией «Ниармедик». В результате редизайна торговый знак «Кагоцел» и упаковка в целом стали более яркими и запоминающимися.

Представители Soldis подчеркивают, что обновление образа «Кагоцел» приурочено к пятнадцатилетию популярного бренда. Дальнейшее его развитие должно сопровождаться обновлением упаковки и привлечением внимания потенциальных покупателей. Рынок фармацевтических препаратов являются очень динамичным — все время появляются новые производители и медицинские изделия. Поэтому компании «со стажем» просто обязаны идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать как ассортимент выпускаемой продукции, так и ее оформление.

Среди новых элементов упаковки «Кагоцела» дизайнеры, прежде всего, отмечают появление лучей света, символизирующих постоянство и верность традициям, а также качество и эффективность препарата. Уменьшение толщины упаковки стало своеобразным подарком для пользователей, вынужденных каждый день иметь «аптечку» при себе и стремящихся к минимизации размеров и веса лекарств.

Владелец ТМ Soldis Арсений Сольдау утверждает, что обновление образа подразумевало не просто совершенствование каких-то элементов, а внедрение комплекса взаимосвязанных инструментов. В результате удалось сделать упаковку заметной, удобной и востребованной. Речь, в частности, идет об использовании шрифта Брайля, нанесении дополнительной информации о типе лекарства, количестве таблеток и пр.

23.03.2018 00:10:00 Набережночелнинский КБК планирует освоить выпуск новой продукции

Набережночелнинский КБК им. С. П. Титова планирует открыть линию по производству крупногабаритной гофроупаковки.

Представители комбината отмечают, что открытие нового производства напрямую связано с перспективами сотрудничества с китайской компанией Haeir, являющейся крупнейшим резидентом ТОР «Набережные челны». Китайский производитель планирует открыть в течение ближайших трех лет несколько заводов, выпускающих телевизоры, холодильники и пр. бытовую технику. КБК, в свою очередь, рассчитывает стать основным поставщиком упаковки для выпускаемой продукции.

Официальный сайт комбината сообщает, что новую линию Jumbo по выпуску гофроупаковки поставит итальянский производитель Engico. Ожидается, что в июне-июле будущего года будут выполнены все работы по монтажу оборудования, а в августе новую линию планируют ввести в эксплуатацию.

23.03.2018 00:05:00 В Германии увеличилось производство бумажной и картонной продукции

По итогам прошлого года немецкие компании произвели 22,972 млн тонн бумаги и картона (+1,4% к показателям 2016 года). Это позволило увеличить объем продаж до 14,694 млрд евро (+3,2%).

Среди отдельных видов товаров отмечается увеличение выпуска упаковочной бумаги (+3,7%), картона (+3,4%) и санитарно-гигиенической бумаги.

23.03.2018 00:47:00 Депутаты Госдумы проголосовали за отмену налога при сдаче макулатуры

Депутаты Госдумы РФ поддержали в первом чтении законопроект, устанавливающий правила налогообложения для физических лиц, получающих доходы от сдачи макулатуры.

Разработчики рассматриваемого законопроекта рассчитывают, что он будет стимулировать увеличение объемов сбора макулатуры. Речь, в частности, идет об установлении минимальной планки дохода от сданного вторсырья на уровне 250 тыс. рублей. Для всех граждан, сдавших макулатуру на меньшую сумму, НДФЛ взиматься не будет. Ранее установленные нормы обязывали взимать подоходный налог со всех реализаторов макулатуры. Хотя, по большому счету, речь шла не столько о получении прибыли, сколько о компенсации затрат на приобретение бумажной продукции (газет, журналов, упаковки и пр.).

На сегодняшний день стоимость тонны макулатуры колеблется в пределах 4-5 тыс. рублей. Т.е. вероятность того, что кто-то сможет получить доход, превышающий 250 тыс. рублей в год, практически стремится к нулю. Таким образом, новый нормативный акт четко устанавливает «правила игры» на рынке бумажного вторсырья, которые поддерживают конечного пользователя и потенциального сборщика макулатуры. Вместе с тем, отдельные депутаты подчеркивали, что освобождением от уплаты налогов могут воспользоваться юридические лица, специализирующиеся на сборе макулатуры.

Ранее сообщалось, что в текущем году в России будет введен официальный запрет на захоронение бумаги и картона на полигонах ТКО.

22.03.2018 09:58:00 Разработана первая в мире сжимаемая металлическая бутылка

В продаже вскоре может появиться металлическая бутылка KEEGO, отличающаяся повышенной прочностью и сжимаемостью.

Бутылка KEEGO объединяет в себе лучшие качества пластиковой и металлической упаковки. Она очень прочная, благодаря применению специального титанового покрытия, а использование пластиковой основы позволило сделать ее сжимаемой.

Upakovano.ru сообщает, что новая бутылка рассчитана на долговременное хранение 710 миллилитров жидкости и весит чуть менее 100 г. Применение покрытия из эластичного титана позволяет сохранить вкус жидкости и полностью устранить привкус пластика. Пока не ясно, когда эта упаковка может появиться на прилавках магазинов. Ее сторонники инициировали на платформе Kickstarter сбор средств для скорейшего запуска KEEGO в производство.

22.03.2018 09:54:00 «Беллесбумпром» в текущем году существенно увеличил объемы производства

По итогам первых двух месяцев текущего года «Беллесбумпром» выпустил продукции на 202,7 млн белорусских рублей или 103,38 млн долларов (+25,9% к прошлогодним показателям).

Пресс-служба белорусского концерна сообщает, что большая часть выпущенной продукции приходится на мебель и деревообработку (74,1%), а также на целлюлозу, бумагу, картон и пр.

На протяжении отчетного периода предприятия концерна увеличили объемы выпуска фанеры (+100%), ДВП (+39,5%), бумаги и картона (+26,6%), ДСП (+13,6%). Около 66% продукции поставлено за пределы страны. Ранее сообщалось, что основная часть экспортируемых «Беллесбумпромом» товаров поставляется в Россию. По итогам прошлого года доля российского экспорта увеличилась на 24,2%.

22.03.2018 09:41:00 Valmet установит бумагоделательные машины на Nine Dragons ( Китай

Китайская компания Nine Dragons Industries Co., Ltd. заказала поставку двух современных картоноделательных машин.

Поставку и наладку новых линий обеспечит Valmet — один из мировых лидеров по производству оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. По предварительным оценкам стоимость контракта колеблется в пределах 90-100 млн евро. Однако точная сумма сделки пока не озвучивается.

Представители Nine Dragons отмечают, что новые линии по выпуску тарного картона будут смонтированы на площадках в провинциях Гуандун и Фуцзянь.

22.03.2018 09:32:00 Green Alliance призывает не доводить борьбу с пластиком до абсурда

Представители британской Green Alliance считают, что непродуманные мероприятия, направленные на борьбу с отходами пластика, могут лишь навредить окружающей среде. Эта деятельность должна учитывать целый комплекс факторов и согласовываться с экологами.

Загрязнение окружающей среды отходами пластика на сегодняшний день является глобальной проблемой для всего человечества. Поэтому во многих странах мира инициируются самые разноплановые мероприятия, направленные на минимизацию использования пластиковой упаковки и ликвидацию уже накопленных отходов. Их поддерживают государственные организации, представители бизнеса и третьего сектора.

По мнению авторитетной британской организации Green Alliance, следует проявлять максимум осмотрительности при организации акций, призванных сократить производство пластика. В частности, переход на упаковку из «зеленого» пластика является причиной ускоренной вырубки лесов, а полный отказ от пластиковой упаковки приводит к быстрой порче продуктов питания и интенсификации сельскохозяйственного производства, наносящего вред экологии.

Среди оптимальных вариантов решения накопившихся проблем представители Green Alliance называют разработку технологий, позволяющих максимально эффективно перерабатывать пластиковые отходы и создавать принципиально новые экологичные материалы.

21.03.2018 00:10:00 «Беллесбумпром» увеличил экспорт продукции в Россию

По итогам января текущего года концерн «Беллесбумпром» на 34,6% увеличил объем экспортных поставок в Российскую Федерацию.

Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна подчеркивают, что доля российского экспорта в общем объеме внешних поставок составляет порядка 35%. Лидирующие позиции по объемам экспорта занимают компании, выпускающие мебель. По итогам прошлого года доля внешних поставок этой продукции российским партнерам составила 45,2% (68,4 млн долларов).

Кроме того, пресс-служба концерна сообщает, что в прошлом году экспортировано картона на 22,4 млн долларов, ДВП — на 20,6 млн долларов. Также стабильным спросом среди российских потребителей пользуются белорусские спички, тара, упаковочные материалы и пр. Общая стоимость поставленной в Россию продукции составила 151 млн долларов. При этом партнерам из Москвы и Московской области предприятия «Беллесбумпрома» реализовали товаров на 35 млн долларов.

Ранее сообщалось, что «Беллесбумпром» в текущем году планирует существенно нарастить свое присутствие на европейском мебельном рынке. Но, Россия, по словам председателя концерна Юрия Назарова, по-прежнему является стратегическим партнером для белорусских производителей.

21.03.2018 00:49:00 В январе-феврале в России увеличились объемы производства целлюлозы

По итогам первых двух месяцев текущего года отечественные производители целлюлозы выпустили 1,4 млн тонн продукции (+1,1%).

Представители Росстата отмечают, что на протяжении января-февраля текущего года в России зафиксировано увеличение производства бумажной и картонной продукции (+2,6%; 1,4 млн тонн), коробок и ящиков из гофробумаги и картона (+6,9%; 759 млн м2), бумажных мешков (+8,7%; 207 млн шт.). Рекордное увеличение показателей продемонстрировали производители ярлыков и этикеток (+34,7%; 9,4 млрд шт.).

21.03.2018 00:42:00 Итальянская компания предлагает заменить обычные кофейные капсулы на биоразлагаемые

Итальянская фабрика Mater-Biotech, расположенная недалеко от Милана в городе Новара, изобрела кофейные капсулы из растительного масла, сахара и химиката, который также применяют в изготовлении краски для волос, пишет upakovano.ru.

Многие кофеманы готовят бодрящий напиток в кофемашинах, где используются кофейные капсулы. Обычные капсулы сделаны из алюминия и после употребления попадают в мусорное ведро, а оттуда на полигоны, где разлагаются до 200 лет. Компания Mater-Biotech решила бороться с этой проблемой при помощи своего нового изобретения.

21.03.2018 00:03:00 AVC создали дизайн для упаковок гигиенической продукции

Компания Sellwin Group заказала дизайн новой линейки гигиенической продукции Тone брендинговому агентству AVC. Перед специалистами агентства стояла задача создать бренд, выделяющийся на фоне конкурентной продукции.

Дизайнер AVC остановил свой выбор на вызывающих ощущение чистоты цветах: белом и голубом. Превалирующий в упаковке белый цвет призван создать у покупателя ощущение свежести, подсознательно ассоциируемое с продаваемым продуктом.

Центральными элементами дизайна стали привлекающий внимание контрастный логотип и динамичный повторяющийся узор. Спокойное и лаконичное, но при этом стильное оформление призвано привлечь молодую аудиторию и передать основную идею бренда: Тone — это современная продукция для нежного ухода за собой.

21.03.2018 00:27:00 Эксперты ОНФ предлагают стимулировать граждан к сдаче стеклянного вторсырья

Народный фронт предложил изменить законодательство России, чтобы простимулировать жителей страны сдавать на переработку использованные изделия из стекла. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что в настоящее время гражданам не выгодно сдавать стеклянную тару за деньги, так как для этого им приходится проходить через ряд бюрократических процедур, а также платить налог.

По мнению Дмитрия Миронова, чтобы жители России начали приносить опустевшие бутылки и банки в пункты приема, необходимо ввести залоговую стоимость на упаковку из стекла и отменить НДФЛ на сдачу стеклянного сырья.

Кроме того, эксперт ОНФ предлагает стандартизировать тару, так как отсутствие единых технических требований к изготовлению бутылок мешает выработке эффективных механизмов по приему и вторичному использованию стеклянного сырья. Дмитрий Миронов не настаивает на введении одной формы бутылки, но призывает ввести более строгие стандарты к изготовлению, маркировке и хранению тары.

21.03.2018 00:23:00 На российских свалках хранится 40 миллиардов тонн твердых отходов

По данным исследования, проведенного компанией NeoAnalytics, в прошлом году Россия произвела 5,7 миллиарда тонн отходов, из этого объема 57 миллионов тонн (1%) пришлись на коммунальные отходы.

Отечественная угольная промышленность вырабатывает 80% всех производственных отходов в стране — больше, чем любая другая отрасль. Однако отработанные материалы идут в дело — ими заполняют провалы и разрезы, кроме того, отходы угольной промышленности используются в строительстве.

Из массы отходов производства всех отраслей на рециклинг отправляются около 60%. Однако из общего количества всех коммунальных отходов перерабатываются только 7,5% — оставшиеся 92,5% бытового мусора оказывается на свалках и полигонах. По информации Росприроднадзора, свалки и полигоны России содержат около 40 миллиардов тонн ТКО, при этом каждый год прибавляется еще от 50 до 60 миллионов тонн.

21.03.2018 00:01:00 К Пасхе Godiva выпустит оригинальные шоколадные яйца

Godiva, одна из самых известных в мире и самая известная в Британии марка шоколада, представит новую серию шоколадных яиц к празднику Пасхи, пишет upakovano.ru.

Особенность продукта заключается в том, что дизайн каждого из шести видов яиц был разработан одной из местных знаменитостей, среди которых были дизайнеры, иллюстраторы, ювелиры и победители местных шоу. Все они работали совместно с шеф-поваром компании. В продажу шоколадные яйца Godiva поступят накануне праздника в апреле. Приобрести их можно будет в сети магазинов Sainsbury’s.

20.03.2018 09:28:00 Крупнейший американский производитель игрушек Hasbro перейдет на биоупаковку

Американский производитель игрушек Hasbro со следующего года планирует начать применение ПЭТ растительного происхождения (или био-ПЭТ) при создании упаковки для своей продукции.

В отчете компании отмечается, что в состав био-ПЭТ будет входить 30% растительных материалов. Он будет использован для создания блистерной упаковки, а также коробок для игрушек с окошками.

Действия Hasbro направлены на экономию материалов, зависящих от не возобновляемых ресурсов. Два года назад компания начала применять ПЭТ, на 30% состоящий из вторичных материалов. С 2007 года Hasbro работает над исключением папиросной бумаги и проволочных стяжек, используемых в коробках для перевозки, вместо этого используются одностоечные упаковочные коробки. А начиная с 2013 года, компания отказалась от использования ПВХ, заменив его на ПЭТ и ПЭТФ, которые гораздо легче поддаются вторичной переработке.

В отчете компании говорится, что разработчики упаковки берут во внимание весь ее жизненный цикл и в своей работе основываются на принципы циклической экономики.

Также компания Hasbro стала участником программы How2Recycle, предполагающей особую маркировку на упаковке и информацию для покупателей о том, каким образом эта упаковка должна быть утилизирована. Напомним, что недавно к How2Recycle присоединился еще один производитель товаров для детей — крупнейший в мире производитель детских конструкторов LEGO, также компания начала выпускать детали из биоматериалов для своих конструкторов.

АО «Архбум» готовится открыть линию по выпуску картона на заводе в Истре

До конца текущего года АО «Архбум» (дочерняя компания АЦБК ) планирует ввести в эксплуатацию новую линию BHS по производству пятислойного картона на базе своего завода в Истре.

Официальный сайт компании сообщает, что к сентябрю все необходимое оборудование будет доставлено в Истру, а к Новогодним праздникам будет завершен его монтаж и пуско-наладочные работы. Стоимость реализации этого проекта пока не озвучивается.

Ожидается, что введение в эксплуатацию новой линии позволит организовать производство гофрированного картона типа В, С и Е, который широко используется при изготовлении особо прочной пищевой упаковки. Кроме того, он применяется в качестве упаковки, обеспечивающей безопасную транспортировку крупногабаритной бытовой техники.

Ранее сообщалось, что в 2017 году объем капиталовложений АО «Архбум» в Истринский завод составил порядка 850 млн рублей.

20.03.2018 06:40:00 По итогам февраля в США сократилось производство тарного картона

По информации The American Forest Paper Association (AFPA), производители тарного картона США в феврале на 3% сократили объемы производства по сравнению с прошлогодними показателями.

Представители AFPA отмечают, что среднесуточное производство тарного картона в США по сравнению январем текущего года уменьшилось на 3,2%. При этом, норма загрузки по сравнению с 2017 годом сократилась на 3,1%, а доля картона, отправляемого на экспорт, упала на 6%.

Ранее представители Ассоциации, объединяющей американские компании, выпускающие целлюлозу, бумагу, упаковку и пр., отмечали, что январские показатели выпуска тарного картона были на 0,7% выше, чем в 2017 году.

20.03.2018 06:35:00 На Алексинской БКФ открыли модернизированную линию производства картона

16 марта на Алексинской БКФ (структурное подразделение SFT Group) состоялось торжественное открытие модернизированной линии по производству картона. В мероприятии приняли участие руководители Тульской области и холдинга, а также представители Минпромторга РФ

Глава региона Алексей Дюмин отметил наличие эффективного сотрудничества между руководством Тульской области и SFT Group. Одним из его итогов стало оперативное выполнение работ по модернизации картоноделательной машины. Соответствующее решение было утверждено в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Модернизация Алексинской БКФ позволила повысить производительность работы предприятия, сократить потребление воды и улучшить экологическую ситуацию в регионе. На сегодняшний день фабрика является одним из ведущих отечественных производителей коробочного и гильзового картона. В обозримом будущем в Алексине планируют построить завод, выпускающий гофрокартон.

20.03.2018 06:25:00 Большинство жителей России высказались за цветовую маркировку продуктов

По данным ВЦИОМ, более 80% жителей России одобрили введение цветовых обозначений на упаковках продуктов питания. Предполагается, что маркировки зеленого цвета будут размещены на продуктах с пониженным содержанием соли и сахара, желтые маркировки скажут покупателям о среднем содержании этих веществ, и, наконец, чрезмерно соленые или сладкие продукты получат красную маркировку.

С инициативой введения трехцветных маркировок выступил Роспотребнадзор : специалисты федеральной службы считают, что такие обозначения помогут жителям России выбирать более полезную для здоровья пищу.

По информации ВЦИОМ, 77% жителей РФ выразили готовность ориентироваться на цветные обозначения. При этом с особым интересом идею Роспотребнадзора встретили пенсионеры и женщины — по 83%, а вот 29% мужчин высказались против введения трехцветной маркировки. Из всех опрошенных 47% верят, что маркировка продуктов повлияет на здоровье россиян.

20.03.2018 06:18:00 Тюменский завод будет выпускать картофель в атмосферной и вакуумной упаковке

Тюменской области идет строительство завода по переработке картофеля, часть продукции которого будет выпускаться в атмосферных и вакуумных упаковках, позволяющих на долгое время сохранить овощи свежими.

Предприятие, которое разместится в Упоровском районе, обойдется инвесторам в 1,2 миллиарда рублей. Планируется, что общий объем производимой заводом продукции составит около 17 тысяч тонн. В настоящее время строители возвели каркасы зданий, осуществили установку стеновых панелей и уложили кровлю, кроме того, на предприятие уже прибыла часть оборудования.

Для выпуска продукта в вакуумной упаковке из упаковочной камеры посредством специальной технологии удаляют воздух, что увеличивает срок хранения пищевых продуктов. Изготовление упаковки с модифицированной атмосферой также предполагает удаление воздуха, после чего его замещают смесями газов, призванными уберечь продукт от порчи, затем упаковка герметизируется.

20.03.2018 06:04:00 INVENTRA проведет Пятнадцатую международную конференцию «Полиэтилен. Полипропилен 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Сегмент упаковки из ПЭ и ПП — неизменный драйвер развития полимерной индустрии. Отрасль остается перспективной в условиях продуктового эмбарго, вдобавок к этому, после запуска новых нефтехимических производств количество потребляемой упаковки для сырья возрастет в разы. В то же время существует ряд негативных тенденций, связанных с вопросами экологии. Еще неизвестно, чем обернутся различного рода ужесточения и запреты для представителей рынка, например, производителей пакетов из ПЭ?

Как и в предыдущие годы, схема ценообразования, нехватка материалов специальной химии и добавок отечественного производства — моменты, требующие особого внимания. При грамотной поддержке государства и регулирующих органов, а также конструктивном диалоге между всеми заинтересованными сторонами, отрасль может найти правильный вектор развития и преодолеть кризис.