Вице‑губернатор Подмосковья провел встречу с бизнес‑сообществом

«Идем по сложившейся традиции, сначала отчет выполнения ранее данных поручений, затем вопросы и ответы», — сказал Габдрахманов.

С отчетом о выполнении поручений выступила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Было дано 21 поручение 28 февраля, из этих поручений исполнено 12 по обращениям шести заявителей, заявители все проинформированы об исполнении, из них два не согласились с решениями. В процессе исполнения остались девять поручений, также все заявители проинформированы о продлении сроков», — сказала замминистра.

Также на встрече несколько предпринимателей подняли вопросы с разрешительной документацией на строительство.