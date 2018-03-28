Вице‑губернатор Подмосковья провел встречу с бизнес‑сообществом 

Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов провел встречу с представителями бизнеса, на которой обсудили ряд важных вопросов и поручений.
«Идем по сложившейся традиции, сначала отчет выполнения ранее данных поручений, затем вопросы и ответы», — сказал Габдрахманов.
С отчетом о выполнении поручений выступила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Было дано 21 поручение 28 февраля, из этих поручений исполнено 12 по обращениям шести заявителей, заявители все проинформированы об исполнении, из них два не согласились с решениями. В процессе исполнения остались девять поручений, также все заявители проинформированы о продлении сроков», — сказала замминистра.
Также на встрече несколько предпринимателей подняли вопросы с разрешительной документацией на строительство.