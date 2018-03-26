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Тюменские сельскохозяйственные проекты показали на выставке в Техасе
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Тюменские сельскохозяйственные проекты показали на выставке в Техасе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Тюменской области, ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) презентовала опыт региона в рыборазведении и рыбопереработке.
Помимо Тюменской области в павильоне АРСП был представлен инвестиционный и промышленный потенциал Москвы, Московской, Саратовской и Тульской областей, республики Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.
«Деятельность АРСП в рамках Хьюстонского родео получила высокую оценку как со стороны организаторов мероприятия, так и от представителей зарубежных профессиональных кругов. Достигнуты договорённости об активизации взаимодействия между российскими и американскими городами-побратимами, о проведении совместных мероприятий, профессиональном сотрудничестве между регионами России и юга США», — отмечают в пресс-службе главы региона.
Фото: kurganobl.ru.
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