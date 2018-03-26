Тюменские сельскохозяйственные проекты показали на выставке в Техасе

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Тюменской области, ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) презентовала опыт региона в рыборазведении и рыбопереработке.

«Деятельность АРСП в рамках Хьюстонского родео получила высокую оценку как со стороны организаторов мероприятия, так и от представителей зарубежных профессиональных кругов. Достигнуты договорённости об активизации взаимодействия между российскими и американскими городами-побратимами, о проведении совместных мероприятий, профессиональном сотрудничестве между регионами России и юга США », — отмечают в пресс-службе главы региона.

Фото: kurganobl.ru.