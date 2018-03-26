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Житель села в Краснощековском районе: «Если что, полезем на крышу»
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Житель села в Краснощековском районе: «Если что, полезем на крышу» 

АиФ — Алтай 19 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители села Карпово в Краснощековском районе покидают дома из-за подтоплений, но некоторые надеются переждать стихию дома.
Так, местный житель Юрий К. отказался от эвакуации. Он рассказал, что те, кто живет рядом с речкой Быстрой, побоялись оставаться дома и ушли к родственникам и знакомым. Его же дом стоит далеко от речки. Но и он с семьей готовятся к возможному подтоплению, в комнатах подняли вещи, вот только скот девать некуда.
«Вчера вечером уровень воды упал, сегодня вода опять пришла. Так и сидим, что будет, то будет. Надеемся на себя. Если что — полезем на крышу», — делится своими переживаниями Юрий К.
Отметим, что в селе находится группировка спасателей. Из-за ухудшения паводковой обстановки в подтопленные районы направлены дополнительные силы и средства МЧС.
«К нам приехало почти сто спасателей из Барнаула. Так и ездят по улицам. Только дорогу разбивают и грязь месят. Вертолёты летают, взрывали лёд на реке», — говорит Юрий.
Напомним, наиболее опасная обстановка складывается в селе Маралиха и Усть-Козлуха. Там началась эвакуация людей, в первую очередь, детей вывозят детей.
В подтопленных поселках укрепляют дамбу Шипуновского пруда, которая переполнилась.
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