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День работника культуры отметили в Княгинино
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День работника культуры отметили в Княгинино 

Нижегородская правда 2 часа назад
День работника культуры отметили в КнягининоОколо ста работников и ветеранов сферы культуры Княгининского района собрались в РДК на торжественное мероприятие по случаю своего профессионального праздника. За минувший год сфера культуры района заметно активизировала свою работу, что не раз отмечали и зрители, и самодеятельные участники множества проведенных мероприятий. В практику прочно вошли музейные квесты, ставшие брендовыми для района интеллектуально-развлекательные конкурсы «Княжна», «Княгиня», «Князь», театральные постановки, межрайонный конкурс гармонистов и частушечников. Сельские дома культуры, библиотеки принимали участие в различных областных и всероссийских конкурсах и проектах. На средства, полученные в виде грантов за победу, они приобретали новое музыкальное оборудование. «Отрасль культуры имеет для Княгининского района стратегическое значение в плане не только воспитания населения, но и создания его инвестиционной привлекательности», — подчеркнул в своем поздравительном выступлении глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов. «Именно от развитой культуры во многом будет зависеть привлечение туристов в район, разработанная нашими специалистами культуры туристическая карта Княгининского района сейчас уже накладывается на инвестиционную карту района, для этого в Княгинине также активно ведется работа по формированию комфортной городской среды», — отметил он. Лучшие работники культуры в честь профессионального праздника были отмечены Почетными грамотами и благодарственными письмами.
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