Зубов пояснил, в чем украинский язык превосходит русский

Заявления о том, что украинский язык «лингвистически ниже уровнем» русского языка — абсурдны с научной точки зрения.

Виталия Третьякова. Что касается их оценочной составляющей, то в подобных заявлениях «сквозит нацизм и расизм», — сказал «Обозревателю» российский историк и оппозиционер Андрей Зубов , комментируя высказывание декана Высшей школы телевидения МГУ

«Прежде всего, я должен заметить, что Виталий Третьяков, в общем-то, уважаемый человек, когда-то главный редактор „ Независимой газеты ". Я его хорошо знал, и я совершенно потрясен тем, что он делает такие безумные заявления», — признался историк.

Он пояснил, почему такие оценки украинского языка являются «абсолютной чепухой» с научной точки зрения.

«Если говорить строго научно, то украинский язык сохранил намного больше грамматических и лингвистических славянских форм, чем русский язык. Да, конечно, русский язык имеет много красивых словесных форм, поскольку на нем писали хорошие писатели, но их имеет много и украинский язык — на украинском языке тоже писали замечательные писатели. Но в смысле того, что ценят лингвисты — обычные люди этого просто не чувствуют — это более богатая грамматика. Она в украинском языке, конечно, лучше сохранена».

В этом контексте Зубов добавил: «Скажем, санскрит или древнегреческий язык намного богаче современных европейских языков, того же английского или немецкого. Это объективный научный факт. Украинский язык в этом же смысле намного богаче русского языка, который утерял, например, звательный падеж».

В то же время историк подчеркнул: «Что касается таких оценочных суждений, то это просто шовинизм. Эти вещи недопустимы в культурном обществе».

По его словам, дискуссии о «примитивных народах» и «примитивных языках» — дискуссии времен «колониализма и расизма», которые «давно ушли в прошлое». «Сегодня мы не можем говорить о том, что есть более примитивные и менее примитивные народы, более примитивные и менее примитивные формы мышления, обусловленные более примитивным и менее примитивным языком. Даже самые простые народы, какие-нибудь австралийские аборигены, имеют сложный богатый не только язык, но и фольклор», — подчеркнул ученый.

В современном мире ценится «красота и ценность любой культуры, любого языка, любого народа», — добавил он. «А что касается русских и украинцев, то это два высококультурных европейских народа с богатой литературой, с богатой традицией», — заявил Зубов.

Таким образом, «заявление Третьякова — это даже не фашизм, это нацизм и расизм. Вот что сквозит в этом заявлении», — констатировал он.

«Я как русский человек извиняюсь за это заявление, которое сделано от имени моего народа. Я думаю, Виталий Товиевич (Третьяков. — Ред.), мягко говоря, глубоко неправ», — резюмировал историк.

Как писал «Обозреватель», декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил: украинский язык «лингвистически ниже уровнем русского и других главных европейских языков».