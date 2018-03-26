Новые светильники на МКС будут имитировать суточный ритм освещения

В российском сегменте МКС установят новые светодиодные системы, имитирующие изменение освещения на Земле в течение суток. Для этого разработаны специальные светильники с изменяющимися спектрально-энергетическими характеристиками, сообщает газета «Известия»

Такое освещение позволит имитировать земные сутки — утро, день, вечер. Ученые считают, что это должно благоприятно отразиться на здоровье космонавтов, так как обеспечит правильный режим сна и бодрствования, а также психологический комфорт.

Ожидается, что новые светильники в первую очередь установят в лабораторных модулях, в частности в малом исследовательском. Также они появятся в местах, где космонавты находятся непостоянно, чтобы создать у них ощущение выхода на улицу в перерыве между работой.