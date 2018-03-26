Британский парламент изучит офшоры с «миллиардами Путина» в связи с серией подозрительных смертей

Комитет по иностранным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов президента РФ Владимира Путина и его приближенных, сообщает

BuzzFeed

Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию . Их кульминацией стало отравление в Солсбери 4 марта Сергея Скрипаля и его дочери, а также убийство 12 марта бывшего партнера Бориса Березовского

Парламентарии попытаются найти российские капиталы в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова, говорится в статье, которую цитирует

Две недели назад в британском парламенте

был поднят

вопрос о происхождении миллиардов, которые, по данным британских депутатов, Путин и его ближайшее окружение прячут в офшорах.

Теперь комитет по иностранным делам, который следит за деятельностью Министерства иностранных дел и MI-6, должен определить, как правительство может наказать санкциями приближенных Путина, подозреваемых в сокрытии миллиардов, выведенных из России.

14 марта происхождение «миллиардов Путина» бурно обсуждалось в парламенте Великобритании после выступления премьер-министра Терезы Мэй по поводу инцидента с применением нервно-паралитического вещества российского производства «Новичок» в Солсбери.

Парламентарии ранее несколько раз поднимали вопрос о происхождении денег российских граждан, проживающих на территории королевства или имеющих там бизнес, а также призывали ужесточить ответственность за отмывание денег. Премьер пообещала, что к имуществу российских лиц, которые не смогут объяснить законность происхождения этого имущества, будут применены правовые меры.

Парламентарии также потребовали от премьера задействовать лоббистов, чтобы обнаружить активы россиян в Великобритании. Глава комитета по иностранным делам британского парламента, консерватор Том Тугендхат, заявил, что Путин и его приближенные за 17 лет его правления украла у граждан страны около трех миллиардов долларов «или больше». Он призвал Мэй использовать все средства для того, чтобы обнаружить эти богатства. В ответ премьер отметила, что необходимо использовать только инструменты, предусмотренные законом. Напомним, что, по официальным данным, за последние шесть лет Путин заработал 38 528 817 рублей (около 675 тысяч долларов).

Том Тугендхат заявил, что Россия практикует «крайне враждебный» подход к Великобритании. Он призвал правительство дать ответ, «показав, как олигархи, в том числе президент, скрыли сотни миллиардов долларов» в британских владениях.

"В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире есть явная закономерность, выявленная в прошлом году BuzzFeed", — заявил парламентарий. «Нападение на Скрипалей и убийство Николая Глушкова ее только подтвердили. Очевидно, что мы не можем закрыть глаза на эти деяния. В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия российских капиталов в подконтрольных нам юрисдикциях», — подчеркнул он.

Комитет по иностранным делам британского парламента проведет первое слушание, посвященное расследованию, уже в среду, 28 марта.

В начале марта с призывом

к главе британского МВД Эмбер Радд провести расследование подозрительных смертей 14 выходцев из России обратилась председатель парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер. Британская полиция не сочла подозрительными, но спецслужбы США считают их возможно связанными с государственными органами России, указала Купер.

BuzzFeed писал о 14 подозрительных смертях

В прошлом году портал BuzzFeed опубликовал

статью, в которой говорилось, что «российские киллеры», якобы выполняющие «заказы» Кремля, после прихода президента РФ Владимира Путина к власти «казнили» как минимум 14 человек. Однако смерть всех этих людей британская полиция признала либо самоубийством, либо несчастным случаем, указывали журналисты.

В частности, подозрительной BuzzFeed кажется смерть 31-летнего сотрудника британской разведывательной службы МI6 Гарета Уильямса , обнаженное тело которого было обнаружено в 2010 году в закрытой на замок спортивной сумке в лондонской квартире, где он жил. По версии портала, его могли убить за свою строго засекреченную работу, касавшуюся России.

Ранее издание сообщало, что найденный мертвым в 2016 году году британский эксперт по радиации Мэтью Панчер, принимавший участие в расследовании обстоятельств отравления и смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, был убит. До этого смерть Панчера была официально признана самоубийством.

Кроме того, BuzzFeed опубликовал разведданные США, связывающие смерть еще двух человек в Великобритании с убийством Литвиненко. Речь идет о расследовавшем коррупционную деятельность российских спецслужб в Италии российском дипломате Игоре Пономареве , скончавшемся в Лондоне за два дня до отравления Литвиненко при странных обстоятельствах, и о писавшем о смерти Литвиненко журналисте The Times Дэниэле Макгрори, который умер за пять дней до выхода в эфир документального фильма об этом деле.

В еще одной статье BuzzFeed News описывал подозрительную смерть британца Скота Янга, который выпал из окна в Лондоне. По версии издания, его также могли убить по приказу Кремля. Янг был посредником в сомнительных делах, работавшим на мировых супербогачей.

Среди скончавшихся при подозрительных обстоятельствах журналисты называли и российского олигарха Бориса Березовского, умершего в 2013 году в Великобритании. Кроме того, BuzzFeed сообщил, что спецслужбы США передали британскому правительству разведданные, гласившие, что российский разоблачитель Александр Перепиличный, скончавшийся в Суррее в 2012 году, был, вероятно, тоже убит по приказу Кремля.

Как предполагают журналисты, вероятно, были убиты и деловой партнер Березовского Бадри Патаркацишвили , который скоропостижно умер от предполагаемого сердечного приступа в 2008 году, а также их знакомый, сооснователь ЮКОСа Юрий Голубев , умерший в 2007-м. Жертвами «киллеров» Кремля могли стать Стивен Мосс, который в 2003 году в возрасте 46 лет тоже скончался от внезапного сердечного приступа, и Стивен Кертис, погибший в катастрофе вертолета в 2004 году. Они помогали российским олигархам переводить деньги в Великобританию.

Трое из близких друзей и деловых партнеров Янга — Пол Касл, Робби Кертис и Джонни Эличаофф, которые, как предполагалось, свели счеты с жизнью за четыре года до смерти Янга, также были включены в список вероятных жертв Кремля.