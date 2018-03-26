10 лучших туристических направлений России

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика». Эксперты сайте TripAdvisor, посвященному путешествиям и туризму, составили список лучших туристических направлений России. Ниже мы расскажем о них подробнее. 1. Санкт-Петербург

Второй по величине город в России , Санкт-Петербург является культурным центром страны. Совершите экскурсию к таким архитектурным жемчужинам, как Зимний дворец и Казанский собор, а также выделите достаточное количество времени для осмотра всемирно известной коллекции живописи Эрмитажа . В Санкт-Петербурге, расположенном в дельте Невы, достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова. 2. Сочи

Примечательно, что большую часть года в Сочи довольно тепло, так как город располагается на берегу Черного моря, где можно купаться даже в октябре. Среди самых популярных достопримечательностей города стоит упомянуть дендрарий и парк «Ривьера». Прекрасный фон для Сочи создают горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна. 3. Москва

В Москве, политическом, научном, историческом, архитектурном и деловом центре России, свойственные этой стране контрасты проявляются особенно ярко. В этом 10-миллионном городе древность и современность то и дело пересекаются. Спуститесь в богато украшенное метро и поезжайте на Красную площадь, осмотрите Кремль, девять куполов собора Василия Блаженного, мавзолей Ленина, музей КГБ и прочие символы великого и страшного прошлого Москвы, а потом, чтобы развеяться, сходите за покупками на Бульварное кольцо или понаблюдайте за людьми на Пушкинской площади. 4. Казань

Казань, чинно расположившаяся на берегах Волги, может похвастаться удивительной архитектурой, одновременно забавной и суровой. Независимо от конфессиональной принадлежности Вы просто обязаны посетить Храм всех религий, центр культуры Техниколор, выстроенный художником Ильдаром Хановым . Несмотря на то что работа еще не окончена, храм уже радует глаз — и душу. 5. Анапа

Анапа — город-курорт на юге России, расположенный у побережья Чёрного моря в Краснодарском крае . Климатический и бальнеологический курорт, преимущественно детский. В 2011 году присвоено звание «Город воинской славы». В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства. Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц. Протяжённость пляжа составляет: 42 километра песчаного и 12 километров галечного. Работает множество магазинов по продаже различных сувениров и пляжного инвентаря. 6. Екатеринбург

Екатеринбург — это город для туристов-интеллектуалов. В нем множество библиотек, театров, музеев, а также кажущихся несколько неуместными памятников: например, памятник Майклу Джексону и клавиатуре. Красивое здание Екатеринбургского цирка украшено необычным ажурным куполом, под которым могут поместиться 2 600 зрителей. 7. Волгоград

Волгоград, который в течение большей части советского периода назывался Сталинградом, — важный промышленный город с населением более миллиона человек. Во время Второй мировой войны на Мамаевом кургане произошла Сталинградская битва, самое смертоносное сражение в истории, где погибло полтора миллиона человек. Теперь на этом месте располагается мемориальный комплекс. Музей-панорама, названный так благодаря громадному полотну «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», — еще одна популярная достопримечательность города. 8. Краснодар

Краснодар, который часто называют южной столицей России, является не только экономическим и деловым центром, но и известным туристическим центром. Растущее население города наслаждается теплыми летними днями, прогуливаясь по зеленым пешеходным улицам в центре города, прохладными брызгами грандиозного музыкального фонтана, проводит время в одном из двух аквапарков города или устраивает пикники в парках на берегах реки Кубань. Свежая продукция местного производства в изобилии используется в здешней кухне, гармонично сочетающей в себе российские, кавказские и греческие кулинарные традиции. 9. Уфа

Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров Российской Федерации. В настоящее время в городе работают шесть государственных театров. Всего в Уфе более 20 водных сооружений. Самым старым из действующих уфимских фонтанов является фонтан, построенный в 1956 году у дворца культуры им. Орджоникидзе. Каждый год открытие сезона фонтанов знаменуется праздником, в ходе которого предусмотрены выступления творческих коллективов и солистов, игровые программы для детей и подростков. 10. Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде можно найти сотни памятников истории, каждый из которых будет еще красивее и неповторимее предыдущего. Кремль из красного кирпича, каменные соборы, современный планетарий, средневековые монастыри, башня в форме гиперболоида… Такое ощущение, что в Нижнем Новгороде смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж.