Подсмотрено в Инстаграм: гонки на кайтах, солнце и мороз на Яграх 

Ягры в эти выходные стали Меккой для отдыхающих северян. Идеальная погода для катания на лыжах или кайтах, красивые виды и свежий воздух выманили из квартир не только северодвинцев. Активный отдых или созерцание северных красот — каждый выбирал для себя сам, но фотографии, однозначно, получились отличными. Предлагаем и вам посмотреть инстаподборку воспоминаний по мотивам пролетевшего уикенда.
«Пойдём может по Северодвинску гулять»— сказал Вова. Автобус на Архангельск так и не приехал, и наши замороженные щеки не придумали варианта лучше, чем ехать на Ягры! Это зимой здесь Белое море, а летом до Архангельска можно добраться на колесном пароходе столетней давности. Его не разобрали по единственной причине, в 70-х гг. пароход стал плавучей базой отдыха для работников «Звездочки», а потом и круизным судном того же предприятия. Повезло в общем. Холодно здесь, на Ягры зимой советую ехать только отмороженным🤧🤒 Публикация от Наталья Загребельная (@zagrebelnaya_n) 5 Фев 2018 в 9:01 PST Весна идёт! Весне дорогу!🌞 Публикация от Таня🌺 (@t_v_rudakova) 24 Мар 2018 в 10:25 PDT Публикация от Миша Машер (@misha_masher) 25 Мар 2018 в 3:41 PDT Публикация от Юлия (@shpulka29rus) 25 Мар 2018 в 1:36 PDT Такое хорошее утро 😌🌤 Публикация от Ekaterina Kulik (@klk.kat) 23 Мар 2018 в 2:40 PDT Сгоняли на рыбалочку🐠 Публикация от Привет, Меня Юля Зовут 😏 (@yliabusheva) 25 Мар 2018 в 8:49 PDT yagry town Публикация от Ivan Shumilov (@shumilkyn_) 25 Мар 2018 в 10:24 PDT #белоеморе Публикация от Ga (@galina14aga) 25 Мар 2018 в 3:43 PDT