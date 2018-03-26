Полномочия Минвостокразвития предлагают расширить на Байкальский регион

"Члены Совета Федерации планируют продвигать вопрос включения в ведение Минвостокразвития России дополнительных территорий.

Речь идет о включении в сферу деятельности министерства Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, чтобы программы по опережающему развитию реализовывались в этих трех субъектах Байкальского региона", — сообщили в министерстве.

По мнению председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслава Штырова, невозможно интегрировать Дальний Восток в единое экономическое, политическое и духовное пространство страны, оставив за кадром Байкальский регион, в частности, потому, что все коммуникации, связывающие страну воедино, идут через него. «Поэтому мы должны рассматривать их во всех наших стратегических программах — по развитию энергетики, развитию транспорта развития всех остальных отраслей», — цитирует пресс-служба Штырова.