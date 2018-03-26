Полномочия Минвостокразвития предлагают расширить на Байкальский регион 

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации предлагают включить в сферу деятельности Минвостокразвития, кроме Дальнего Востока, дополнительные территории — Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область, чтобы распространить на них программы по опережающему развитию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
"Члены Совета Федерации планируют продвигать вопрос включения в ведение Минвостокразвития России дополнительных территорий.
Речь идет о включении в сферу деятельности министерства Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, чтобы программы по опережающему развитию реализовывались в этих трех субъектах Байкальского региона", — сообщили в министерстве.
По мнению председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслава Штырова, невозможно интегрировать Дальний Восток в единое экономическое, политическое и духовное пространство страны, оставив за кадром Байкальский регион, в частности, потому, что все коммуникации, связывающие страну воедино, идут через него. «Поэтому мы должны рассматривать их во всех наших стратегических программах — по развитию энергетики, развитию транспорта развития всех остальных отраслей», — цитирует пресс-служба Штырова.