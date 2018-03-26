Карантин по бешенству животных введён в нескольких сёлах Южного Урала

Карантин по бешенству животных введён на территории двух населённых пунктов в Чебаркульском и Варненском районах, соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Челябинской области

Больную собаку обнаружили в деревне Щапино Травниковского сельского поселения, в посёлке Новый Урал переносчиком бешенства оказалась лисица. Угрожаемыми зонами объявлены село Травники (Чебаркульский район), поселки Красная Заря и Правда (Варненский район).

Напомним, что на время карантинных мероприятий вводится запрет на вывоз животных из неблагополучной местности, отлов диких животных и натаску собак.

Добавим, что до 8 апреля челябинцы смогут бесплатно сделать прививку от бешенства своим домашним питомцам.