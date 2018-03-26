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Карантин по бешенству животных введён в нескольких сёлах Южного Урала
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Умер Сергей Мавроди

Карантин по бешенству животных введён в нескольких сёлах Южного Урала 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Карантин по бешенству животных введён на территории двух населённых пунктов в Чебаркульском и Варненском районах, соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Челябинской области.
Больную собаку обнаружили в деревне Щапино Травниковского сельского поселения, в посёлке Новый Урал переносчиком бешенства оказалась лисица. Угрожаемыми зонами объявлены село Травники (Чебаркульский район), поселки Красная Заря и Правда (Варненский район).
Напомним, что на время карантинных мероприятий вводится запрет на вывоз животных из неблагополучной местности, отлов диких животных и натаску собак.
Добавим, что до 8 апреля челябинцы смогут бесплатно сделать прививку от бешенства своим домашним питомцам.
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