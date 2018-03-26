Хватит ли у власти ресурсов для исполнения предвыборных обещаний 

Высокий результат голосования за президента Владимира Путина может стать главной проблемой его следующего срока. Такое мнение высказал ряд участников конгресса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Эксперты не уверены, что у президента может хватить ресурсов для выполнения собственных предвыборных обещаний, а главное, желаний электората, пишет "Независимая газета".
Одним из первых о вызовах, с которыми объективно может столкнуться руководство страны в ближайшие годы, сказал президент фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Из его выступления следовало, что перед властями могут возникнуть разного рода острые проблемы и экологического, и социально-экономического свойства. По словам эксперта, события в подмосковном Волоколамске, где люди протестуют против загрязнения воздуха, продемонстрировали, что пока на первый план выходит природоохранная повестка. Однако эксперт не исключил, что далее будет нарастать напряжение среди обманутых дольщиков и вкладчиков. При этом масштаб предстоящих здесь сложностей, как, например, ранее в ситуации со свалками, властями сейчас, похоже, сильно недооценивается.
"Высокий процент поддержки Путина на выборах обернется в итоге ростом патернализма и большой проблемой для властей", — заявил президент РАПК Алексей Куртов. «Когда голосование за лидера преодолевает порог в 62-65%, автоматически происходит снижение социальной активности, начинается рассогласование жизни людей и государства. Среди граждан будет наблюдаться рост пассивности, в то время как властям надо будет наполнять бюджет и проводить реформы», — пояснил Куртов. Однако вместо участия в жизни государства и общества граждане будут жить по принципу — «а вы нам сделайте, мы же вас выбрали». По словам эксперта, «в итоге это приведет к росту конфликтов на местах, вроде тех, что уже наблюдаются сейчас в регионах». А это, в свою очередь, означает, что в тех условиях, когда «Путин хороший, а бояре плохие», народное недовольство обернется против региональных властей".
При этом ослабленная и деморализованная после выборов оппозиция позволяет Кремлю вообще на нее не ориентироваться. «Оппозиция не является фактором политической повестки дня, она ее не держит, не предлагает и не корректирует», — заметил президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Политолог Андрей Колядин заметил, что 76% за Путина на первом этапе могли бы обеспечить лояльность к самым жестким и серьезным преобразованиям, включая и совсем непопулярные вроде повышения налогов. По всей видимости, некие тренды на борьбу с коррупцией и сменяемость власти в регионах сохранятся, считает эксперт. А вот масштабных реформ, на которые есть запрос более чем у половины населения, видимо, не будет, полагает Колядин: «Путин, кажется, считает, что политическая система стабильна и ничего кардинально менять не надо — так же как и экономическую политику правительства. Так что если перемены и будут, то медленные и поступательные».