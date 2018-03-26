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Хватит ли у власти ресурсов для исполнения предвыборных обещаний
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Умер Сергей Мавроди

Хватит ли у власти ресурсов для исполнения предвыборных обещаний 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: Финмаркет
Высокий результат голосования за президента Владимира Путина может стать главной проблемой его следующего срока. Такое мнение высказал ряд участников конгресса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Эксперты не уверены, что у президента может хватить ресурсов для выполнения собственных предвыборных обещаний, а главное, желаний электората, пишет "Независимая газета".
Одним из первых о вызовах, с которыми объективно может столкнуться руководство страны в ближайшие годы, сказал президент фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Из его выступления следовало, что перед властями могут возникнуть разного рода острые проблемы и экологического, и социально-экономического свойства. По словам эксперта, события в подмосковном Волоколамске, где люди протестуют против загрязнения воздуха, продемонстрировали, что пока на первый план выходит природоохранная повестка. Однако эксперт не исключил, что далее будет нарастать напряжение среди обманутых дольщиков и вкладчиков. При этом масштаб предстоящих здесь сложностей, как, например, ранее в ситуации со свалками, властями сейчас, похоже, сильно недооценивается.
"Высокий процент поддержки Путина на выборах обернется в итоге ростом патернализма и большой проблемой для властей", — заявил президент РАПК Алексей Куртов. «Когда голосование за лидера преодолевает порог в 62-65%, автоматически происходит снижение социальной активности, начинается рассогласование жизни людей и государства. Среди граждан будет наблюдаться рост пассивности, в то время как властям надо будет наполнять бюджет и проводить реформы», — пояснил Куртов. Однако вместо участия в жизни государства и общества граждане будут жить по принципу — «а вы нам сделайте, мы же вас выбрали». По словам эксперта, «в итоге это приведет к росту конфликтов на местах, вроде тех, что уже наблюдаются сейчас в регионах». А это, в свою очередь, означает, что в тех условиях, когда «Путин хороший, а бояре плохие», народное недовольство обернется против региональных властей".
При этом ослабленная и деморализованная после выборов оппозиция позволяет Кремлю вообще на нее не ориентироваться. «Оппозиция не является фактором политической повестки дня, она ее не держит, не предлагает и не корректирует», — заметил президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Политолог Андрей Колядин заметил, что 76% за Путина на первом этапе могли бы обеспечить лояльность к самым жестким и серьезным преобразованиям, включая и совсем непопулярные вроде повышения налогов. По всей видимости, некие тренды на борьбу с коррупцией и сменяемость власти в регионах сохранятся, считает эксперт. А вот масштабных реформ, на которые есть запрос более чем у половины населения, видимо, не будет, полагает Колядин: «Путин, кажется, считает, что политическая система стабильна и ничего кардинально менять не надо — так же как и экономическую политику правительства. Так что если перемены и будут, то медленные и поступательные».
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