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Встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями пройдёт 18 апреля
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Встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями пройдёт 18 апреля 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Традиционная встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями состоится в третью среду следующего месяца, 18 апреля. Об этом сообщили в организационном отделе управы Лосиноостровского района.
— Темы встречи — проведение работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений, а также проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, — уточнили в управе.
Начало в 19.00. Местом проведения встречи станет актовый зал школы № 763; ее адрес — ул. Стартовая, д.27, корп.3. Запись и документы не требуются. (иб)
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