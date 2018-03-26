Встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями пройдёт 18 апреля

Традиционная встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями состоится в третью среду следующего месяца, 18 апреля. Об этом сообщили в организационном отделе управы Лосиноостровского района.

— Темы встречи — проведение работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений, а также проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, — уточнили в управе.

Начало в 19.00. Местом проведения встречи станет актовый зал школы № 763; ее адрес — ул. Стартовая, д.27, корп.3. Запись и документы не требуются. (иб)