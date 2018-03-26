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Защитный купол с фонтана в музее-заповеднике Царицыно демонтируют 26 марта
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Защитный купол с фонтана в музее-заповеднике Царицыно демонтируют 26 марта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Конструкция имеет восемь секторов, каждый из которых весит 400 килограмм.
Купол, который зимой защищает фонтан в музее-заповеднике в Царицыно, будет демонтирован 26 марта.
— 26 марта сотрудники ГБУ «Гормост» демонтируют защитный купол с фонтана в ГМЗ «Царицыно» — это единственный фонтан в столице, который на зиму защищают куполом… Уборка купола, промывка фонтана и вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней, — сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
Инженерная часть фонтана состоит из 82 насосов, порядка четырех тысяч светильников и музыкальной установки, передает РИА Новости.
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