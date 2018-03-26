По тюменским сельхозпроизводителям можно сверять календарь. Весенние ярмарки начнутся в апреле

Традиционная выездная торговля тюменских сельхозтоваропроизводителей в ямальских городах начнётся в конце апреля. Весенний цикл ярмарок продлится до конца мая, затем тюменцы уйдут на летние каникулы, чтобы осенью вернуться на Ямал со свежим урожаем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В 2018 году тюменские ярмарки состоятся в четырёх ямальских городах — Тарко-Сале Надыме , Новом Уренгое и Губкинском. Всего запланировано 15 торговых мероприятий. Среди постоянных участников ярмарок — около десяти известных предприятий Тюменской области : «Ишимский мясокомбинат», птицефабрика «Пышминская», «Тюменский бройлер», производственная компания «Молоко» и другие.

На Ямал традиционно привезут широкий ассортимент мясной продукции — говядину, свинину, баранину, конину, птицу, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и деликатесы, консервы. Рыбу представят во всевозможных видах — мороженую, солёную, копчёную, вяленую. Кроме того, тюменские производители радуют северян своей овощной и молочной продукцией, разнообразием сортов мёда, чая и варенья.

Ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проходят на Ямале в рамках соглашения между арктическим регионом и правительством Тюменской области с 2015 года. Выездная торговля проводится по ежегодно утверждаемому графику весной, с марта по май, и осенью, с сентября по ноябрь. Она охватывает восточную часть автономного округа по отработанной логистической схеме. В 2017 году тюменцы реализовали на Ямале 230 тонн продукции за время 21 торгового мероприятия, два из которых состоялись дополнительно в преддверии новогодних праздников.