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По тюменским сельхозпроизводителям можно сверять календарь. Весенние ярмарки начнутся в апреле
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Умер Сергей Мавроди

По тюменским сельхозпроизводителям можно сверять календарь. Весенние ярмарки начнутся в апреле 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Традиционная выездная торговля тюменских сельхозтоваропроизводителей в ямальских городах начнётся в конце апреля. Весенний цикл ярмарок продлится до конца мая, затем тюменцы уйдут на летние каникулы, чтобы осенью вернуться на Ямал со свежим урожаем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
В 2018 году тюменские ярмарки состоятся в четырёх ямальских городах — Тарко-Сале, Надыме, Новом Уренгое и Губкинском. Всего запланировано 15 торговых мероприятий. Среди постоянных участников ярмарок — около десяти известных предприятий Тюменской области: «Ишимский мясокомбинат», птицефабрика «Пышминская», «Тюменский бройлер», производственная компания «Молоко» и другие.
На Ямал традиционно привезут широкий ассортимент мясной продукции — говядину, свинину, баранину, конину, птицу, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и деликатесы, консервы. Рыбу представят во всевозможных видах — мороженую, солёную, копчёную, вяленую. Кроме того, тюменские производители радуют северян своей овощной и молочной продукцией, разнообразием сортов мёда, чая и варенья.
Ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проходят на Ямале в рамках соглашения между арктическим регионом и правительством Тюменской области с 2015 года. Выездная торговля проводится по ежегодно утверждаемому графику весной, с марта по май, и осенью, с сентября по ноябрь. Она охватывает восточную часть автономного округа по отработанной логистической схеме. В 2017 году тюменцы реализовали на Ямале 230 тонн продукции за время 21 торгового мероприятия, два из которых состоялись дополнительно в преддверии новогодних праздников.
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