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В Салават Купере запахло майданом

В Казани самолет «Аэрофлота» задержали на 6 часов из-за пьяного пилота – источник

Жители Салават Купере и посёлка Осиново вышли на массовый сход против мусоросжигательного завода