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«Прочь от наших детей» — казанцы требуют построить МСЗ в Боровом Матюшино
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«Прочь от наших детей» — казанцы требуют построить МСЗ в Боровом Матюшино 

Казанский репортер 29 минут назад
Фото: Казанский репортер
Накануне жители микрорайона Салават Купере и посёлка Осиново приняли участие в массовом сходе против мусоросжигательного завода. По оценкам «Казанского репортёра» на акцию протеста собрались около тысячи человек. А после выпуска материала о сходе редакция получила множество комментариев, где участники разъясняли свою позицию. В частности, люди предлагают построить современный завод не в районе густонаселенного поселка Осиново, а в Боровом Матюшино. «Да, замечательный абсолютно экологичный мусороперерабатывающий завод будет шикарно смотреться по дороге в аэропорт, недалеко от Борового. Почему власти не принимают столь выгодное решение, а вместо этого отводят завод туда, где и так не хватает места для их скоростной магистрали?» — спрашивает Эдуард. С ним соглашаются и с десяток других авторов комментариев. В общем и целом, люди опасаются, что завод не будет экологичным. «Никакого мусоросжигающего завода в Осиново! Прочь от наших детей!» «Почему строят именно в поселке, где живут более 18000 человек. Только в поселке 5 детских садиков, еще 2 в Салават Купере! Почему этого допускает наш Президент, которого мы избираем для того, чтобы он нас защищал!» Напомним, ранее представители администрации республики назвали место строительства мусоросжигательного завода, а также обещали провести публичные слушания по проекту — летом этого года. В деталях о проекте «Казанский репортер» писал чуть раньше.
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