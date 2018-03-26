«РЖД-Партнер» выставит лот «Назад в будущее»

Лот «Назад в будущее» представит журналист Александр Прасол . Автор и организатор ряда публикаций в журнале «РЖД-Партнер» выставит серию из шести познавательных книг для детей «Сундучок приключений Сережи Траскина». В книге живо описаны истории мальчика, которые происходили с ним в России и за ее пределами. А две повести полностью посвящены железной дороге. Автор книг отмечает, что с детства влюблен с железную дорогу. Может это отношение передастся и ребятам, прочитавшим истории Сережи.

Следите за постоянно пополняемым каталогом аукциона. Все вырученные средства будут направлены ветеранам железнодорожного транспорта, в частности бывшим сотрудникам эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой (ТЧ-21 Волховстрой) Октябрьской железной дороги, локомотивного депо Москва-Сортировочная (ТЧ-6 Москва-Сортировочная) Московской железной дороги и эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское (ТЧЭ-3 Волгоград-Пассажирское) Приволжской железной дороги.

Партнерами акции являются Совет ветеранов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Почет».