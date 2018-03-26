«РЖД-Партнер» выставит лот «Назад в будущее» 

Лот «Назад в будущее» представит журналист Александр Прасол. Автор и организатор ряда публикаций в журнале «РЖД-Партнер» выставит серию из шести познавательных книг для детей «Сундучок приключений Сережи Траскина». В книге живо описаны истории мальчика, которые происходили с ним в России и за ее пределами. А две повести полностью посвящены железной дороге. Автор книг отмечает, что с детства влюблен с железную дорогу. Может это отношение передастся и ребятам, прочитавшим истории Сережи.
Следите за постоянно пополняемым каталогом аукциона. Все вырученные средства будут направлены ветеранам железнодорожного транспорта, в частности бывшим сотрудникам эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой (ТЧ-21 Волховстрой) Октябрьской железной дороги, локомотивного депо Москва-Сортировочная (ТЧ-6 Москва-Сортировочная) Московской железной дороги и эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское (ТЧЭ-3 Волгоград-Пассажирское) Приволжской железной дороги.
Партнерами акции являются Совет ветеранов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Почет».
Напоминаем, что Большой транспортный семинар «Грузовая панорама» (г. Москва), который приурочен к 20-летнему юбилею журнала РЖД-Партнер, станет одним из значимых мероприятий, открывающих деловой сезон 2018 года. Семинар пройдет при участии органов государственной власти, представителей ОАО «РЖД», общественных организаций, отраслевых экспертов, а также российских промышленных и транспортных предприятий в ключевых секторах экономики.