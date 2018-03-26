Поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» на западе Москвы отремонтирует победитель аукциона

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента конкурентной политики.

«Участки проведения работ расположены в районе Раменки Западного административного округа Москвы , а также в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия, зоны охраняемого ландшафта и зоны памятников археологии, они ограничены. Согласно закупочной документации, победитель аукциона должен восстановить физический износ строительных конструкций и инженерных систем станции. Для этого ему предстоит выполнить строительно-монтажные работы, установить инженерное оборудование и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.

Начальная стоимость контракта — 19,9 млн руб. Срок выполнения работ составит около шести месяцев с момента заключения контракта.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 марта 2018 г.