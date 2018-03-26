Работы по подготовке первой Китайской международной импортной выставки идут полным ходом

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 23 марта 2018 г. /PRNewswire/ — Профессиональные организаторы выставок из 165 стран мира примут участие в первой Китайской международной импортной выставке (CIIE), которая будет проходить с 5 по 10 ноября этого года на территории комплекса National Exhibition and Convention Center в Шанхае. По прогнозам, первая сессия CIIE привлечёт свыше 150 000 покупателей из Китая и других стран земного шара.

Более 1 300 компаний из 120 стран и регионов, включая десятки предприятий из списка Fortune 500, а также лидеров различных отраслей промышленности, уже зарегистрировались для участия в мероприятии, задуманном в качестве платформы для продвижения мировой торговли. В данный момент на долю компаний из Азии приходится 35 процентов всех зарегистрировавшихся экспонентов. За ними следует Европа с 32 процентами, Северная и Южная Америка с 16 процентами, Океания с 11 процентами и Африка с 6 процентами.

"Цифры ранней регистрации на первую сессию CIIE впечатляют: мы очень рады наблюдать столь активный интерес со стороны международного сообщества, — отметил Сунь Чэнхай (Sun Chenghai), заместитель генерального директора Оргкомитета CIIE. — На фоне растущего энтузиазма со стороны покупателей многие экспоненты неоднократно подавали заявки на увеличение размеров своих выставочных стендов и наращивали свой бюджет. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать представителей стольких именитых иностранных предприятий и сотрудничать с ними в деле развития международной торговли".

Многие известные компании уже подтвердили своё участие. В их числе:

Гигант отрасли информационных технологий Dell представит свои передовые инновации и решения в сфере высококлассного, интеллектуального оборудования.

Microsoft продемонстрирует результат своих новейших проектно-конструкторских разработок — решение HoloLens, проецирующее 3D-изображение от первого лица.

Международная корпорация пищевой отрасли DANONE презентует свою детскую молочную смесь для искусственного питания, высококачественную минеральную воду, медицинские пищевые добавки и органические продукты, способные удовлетворить высокий спрос китайских потребителей на продукцию высшего качества.

По данным официальной статистики, в 2017 году объём импорта товаров в Китай почти достиг 12,5 трлн. юаней (1,95 трлн. долл. США ), что на 18,7% больше по сравнению с 2016-м. Предполагается, что на протяжении следующих пяти лет эта цифра возрастёт до 8 трлн. долл. США, поскольку Китай, как вторая по величине экономика мира и второй крупнейший импортёр, продолжает свой путь к новым этапам развития.

Поддержка роста международной торговли является одним из основных приоритетов для китайского правительства, и CIIE рассматривается в качестве важного элемента этой стратегии. Данный факт подчеркнул член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Ян (Wang Yang) в ходе своего выступления на первой ежегодной сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей. Министр торговли КНР Чжун Шань (Zhong Shan) воспользовался расхожей музыкальной метафорой, отметив, что CIIE — это не китайское «соло», а международный «хор».

Правительства и международные торговые организации других стран также признают важность CIIE. Ассоциация внешней торговли Японии зарезервировала себе 10 000 кв. м выставочной площади, а Американо-китайский бизнес-совет забронировал стенды общей площадью свыше 25 000 кв. м. Бразильский организатор выставок FIESP планирует привезти на мероприятие свыше 70 региональных компаний. Четыре профессиональных организации из Австралии зарезервировали в общей сложности свыше 1 000 кв.м. Сингапурская бизнес-ассоциация, Министерство торговли Таиланда и Индонезийско-китайская торгово-промышленная палата забронировали по 1 000 кв.м каждая. Кроме того, около 100 компаний из 25 наименее развитых стран мира также зарегистрировались для участия в мероприятии.

Французское правительство направит на выставку большую делегацию из высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса; правительство России подтвердила большое значение CIIE и учредило специальный координационный комитет; Федеральное министерство экономики и энергетики Германии выразило намерение активно использовать платформу CIIE для демонстрации своих продуктов и услуг.

Первая Китайская международная импортная выставка организуется Министерством коммерции КНР и Муниципальным народным правительством г. Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации , Конференции ООН по торговле и развитию и Организации Объединённых Наций по промышленному развитию.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.ciie.org/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/657682/Exhibitor_signing_participation_contract_with_CIIE_Bureau.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Оргкомитет Китайской международной импортной выставки, +86-21-6700-8870, info@sinoexpo.cc