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21-летнему жителю Карелии, жестоко избившему пасынка, грозит срок до 15 лет тюрьмы
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21-летнему жителю Карелии, жестоко избившему пасынка, грозит срок до 15 лет тюрьмы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
21-летний обвиняемый с жестокостью избил пасынка в Апатитах за якобы разбросанные в квартире вещи.
В Апатитах Мурманской области перед судом предстанет 21-летний житель Карелии, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему пасынку. Впоследствии пятилетний ребенок скончался в больнице.
По информации Следственного комитета по Мурманской области, молодой человек, временно проживающий в Апатитах, 4 ноября из неприязни к 5-летнему сыну своей супруги жестоко избил малыша. Предлогом для подобных действий стали разбросанные вещи.
Действуя с особой жестокостью, причиняя психические и физические страдания, умышленно и со значительной силой избил ребенка, нанеся ему не менее 11 ударов руками по голове и телу и причинив не только несовместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы ребер,
— говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемый сознался в содеянном. На время следствия он находится под стражей. В ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей, проводился комплекс необходимых экспертиз. Отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии вменяемости и осознавал свои действия. Максимальное наказание за подобное злодеяние — до 15 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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