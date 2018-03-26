21-летнему жителю Карелии, жестоко избившему пасынка, грозит срок до 15 лет тюрьмы

21-летний обвиняемый с жестокостью избил пасынка в Апатитах за якобы разбросанные в квартире вещи.

В Апатитах Мурманской области перед судом предстанет 21-летний житель Карелии , обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему пасынку. Впоследствии пятилетний ребенок скончался в больнице.

По информации Следственного комитета по Мурманской области, молодой человек, временно проживающий в Апатитах, 4 ноября из неприязни к 5-летнему сыну своей супруги жестоко избил малыша. Предлогом для подобных действий стали разбросанные вещи.

Действуя с особой жестокостью, причиняя психические и физические страдания, умышленно и со значительной силой избил ребенка, нанеся ему не менее 11 ударов руками по голове и телу и причинив не только несовместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы ребер,

— говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый сознался в содеянном. На время следствия он находится под стражей. В ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей, проводился комплекс необходимых экспертиз. Отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии вменяемости и осознавал свои действия. Максимальное наказание за подобное злодеяние — до 15 лет лишения свободы.