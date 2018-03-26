Встреча главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина с жителями пройдёт 18 апреля

Традиционная встреча главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина с жителями состоится в третью среду следующего месяца, 18 апреля. Об этом сообщили в организационном отделе управы Останкинского района.

— Темы встречи — проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, и проведение работ по озеленению территории Останкинского района и содержанию зеленых насаждений, — уточнили там.

Начало в 19.00. Местом проведения встречи станет актовый зал школы № 1531 имени С. К. Годовикова»; ее адрес — ул. Годовикова, д. 16А. Запись и документы не требуются. (иб)