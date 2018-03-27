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В Омской области появился первый претендент на должность губернатора
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В Омской области появился первый претендент на должность губернатора 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Готовность участвовать в выборах выразил руководитель омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин. О своём желании он заявил в комментарии «СуперОмску».
Ложкин готов участвовать в сентябрьских выборах главы региона, однако окончательное решение, по его словам, будет принимать руководство партии.
«Заседание высшего совета, на котором будет обсуждаться этот вопрос, должно пройти в конце мая», — заявил «СуперОмску» Ложкин.
Отметим, что выборы губернатора Омской области пройдут 9 сентября. Официально свои кандидатуры претенденты на пост главы региона начнут выдвигать в июле. Ожидается, что в выборах примет участие ныне исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков, предполагается, что в выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.
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