В Омской области появился первый претендент на должность губернатора

Готовность участвовать в выборах выразил руководитель омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин . О своём желании он заявил в комментарии «СуперОмску».

Ложкин готов участвовать в сентябрьских выборах главы региона, однако окончательное решение, по его словам, будет принимать руководство партии.

«Заседание высшего совета, на котором будет обсуждаться этот вопрос, должно пройти в конце мая», — заявил «СуперОмску» Ложкин.