В Омской области появился первый претендент на должность губернатора 

Готовность участвовать в выборах выразил руководитель омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин. О своём желании он заявил в комментарии «СуперОмску».
Ложкин готов участвовать в сентябрьских выборах главы региона, однако окончательное решение, по его словам, будет принимать руководство партии.
«Заседание высшего совета, на котором будет обсуждаться этот вопрос, должно пройти в конце мая», — заявил «СуперОмску» Ложкин.
Отметим, что выборы губернатора Омской области пройдут 9 сентября. Официально свои кандидатуры претенденты на пост главы региона начнут выдвигать в июле. Ожидается, что в выборах примет участие ныне исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков, предполагается, что в выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.