Ещё
В Омской области появился ещё один кандидат на пост губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области появился ещё один кандидат на пост губернатора 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «СуперОмск», ссылаясь на свои источники. Так, по информации издания, о готовности баллотироваться на должности главы региона заявил лидер региональных «Коммунистов России» Владимир Жуков.
«Я готов участвовать в выборах, если партия скажет: «Надо», — цитирует слова Жукова «СуперОмск».
Отметим, что «Коммунисты России» не первый раз выдвигают своего кандидата на должность губернатора Омской области. В 2015 году от коммунистов за губернаторское кресло боролся Александр Подзоров, тогда он набрал 2,3% голосов.
Напомним, что о своей готовности участвовать в выборах главы Омской области уже заявил лидер регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин.
Добавим, что выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре.
АиФ-Омск: последние новости
Омичам по телефону расскажут о социальных услугах Омский обком выдерет нового руководителя в июне Омичи продолжают покидать регион
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию80
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ265
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию87
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток36
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»45
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение