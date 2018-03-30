В Омской области появился ещё один кандидат на пост губернатора 

Об этом сообщает «СуперОмск», ссылаясь на свои источники. Так, по информации издания, о готовности баллотироваться на должности главы региона заявил лидер региональных «Коммунистов России» Владимир Жуков.
«Я готов участвовать в выборах, если партия скажет: «Надо», — цитирует слова Жукова «СуперОмск».
Отметим, что «Коммунисты России» не первый раз выдвигают своего кандидата на должность губернатора Омской области. В 2015 году от коммунистов за губернаторское кресло боролся Александр Подзоров, тогда он набрал 2,3% голосов.
Напомним, что о своей готовности участвовать в выборах главы Омской области уже заявил лидер регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин.
Добавим, что выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре.