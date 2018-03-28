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В омской БСМП-1 назначили нового главного врача
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В омской БСМП-1 назначили нового главного врача 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «СуперОмск».
Депутат Омского городского Совета Александр Мураховский стал новым главным врачом БСМП-1. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 21 марта. До этого Мараховский уже занимал аналогичную должность — с 2010 по 2018 год он возглавлял БСМП-2.
Отметим, что до этого главным врачом БСМП-1 был Алексей Телятников. Он руководил заведением в течение пяти лет — с 2013 года.
Напомним, что Александр Мураховский имеет высшее медицинское образование и степень «кандидат медицинских наук».
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