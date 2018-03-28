В омской БСМП-1 назначили нового главного врача

Об этом сообщает «СуперОмск».

Депутат Омского городского Совета Александр Мураховский стал новым главным врачом БСМП-1. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 21 марта. До этого Мараховский уже занимал аналогичную должность — с 2010 по 2018 год он возглавлял БСМП-2.

Отметим, что до этого главным врачом БСМП-1 был Алексей Телятников. Он руководил заведением в течение пяти лет — с 2013 года.

Напомним, что Александр Мураховский имеет высшее медицинское образование и степень «кандидат медицинских наук».