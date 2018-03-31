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Коммунист Алёхин может стать кандидатом в губернаторы Омской области
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Коммунист Алёхин может стать кандидатом в губернаторы Омской области 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «СуперОмск».
По информации издания, второй секретарь обкома омского отделения КПРФ Андрей Алёхин может поучаствовать осенью в гонке за кресло губернатора Омской области. Он якобы уже начал предвыборную кампанию, объехав несколько районов региона. Однако кандидатуру Алёхина ещё должны утвердить на пленуме ЦК КПРФ, который проходит сегодня, 31 марта, в Московской области.
Отметим, что Алёхин ещё три года назад, в 2015 году мог стать кандидатом в губернаторы Омской области, но в итоге в борьбе за место губернатора так и не поучаствовал. Теперь же он может побороться за пост главы региона с врио губернатора Александром Бурковым.
Напомним, что о своём желании поучаствовать в выборах губернатора Омской области также заявили руководитель регионального отделения ЛДПР Алексей Ложкин и лидер омских «Коммунистов России» Владимир Жуков.
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