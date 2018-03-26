Консультанты Deloitte провели анализ текущего состояния корпоративного управления «Укрзализныци»

«Коммуникация правления ПАО „Укрзализныця“ и наблюдательного совета, который будет сформирован, должно начаться с обсуждения стратегии развития компании, которая определит четкий план действий во всех вертикалях ПАО. Этот документ, который уже был представлен ранее, должен быть утвержден в первую очередь, в начале реформы корпоративного управления», — приводит слова Е. Кравцова пресс-служба УЗ.

Он добавил, что для эффективного управления компанией нужно четко распределить сферы ответственности между наблюдательным советом и правлением, а также распределить функции между структурными подразделениями и вертикалями, определить показатели эффективности для каждой вертикали и контроль за их выполнением.

Со своей стороны консультанты Deloitte на основании проведенного анализа текущего состояния корпоративного управления УЗ выделяют и распределяют по сферам ответственности девять основных компонентов, необходимых для эффективного управления компанией. В частности, в сферу ответственности наблюдательного совета эксперты Deloitte предлагают отнести: управление, стратегия, показатели деятельности, персонал, а в сферу ответственности правления — формирование рабочего плана для всей компании, решение операционных вопросов, отчетность и комплаенс.

Во время совещания консультанты Deloitte и менеджмент УЗ обсудили эти предложения, а также определили приоритетность ряда ключевых мероприятий по формированию целевой модели корпоративного управления и ориентировочные сроки их внедрения. Предполагается, что предложенные компанией-консультантом рекомендации будут положены в основу дорожной карты реализации новой модели корпоративной структуры ПАО «Укрзализныця». В целом реформу корпоративного управления предлагается провести в течение ближайших нескольких лет.

Напомним, что по результатам открытых торгов в системе ProZorro в конце прошлого года компания Deloitte стала консультантом ПАО «Укрзализныця» для улучшения корпоративного управления и нормативно-правовой и законодательной базы УЗ. Компания Deloitte должен предложить ПАО «Укрзализныця» детальный план действий по корпоративному управлению и современную эффективную модель управления, которая усовершенствует работу УЗ.