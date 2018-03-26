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Конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» собрала профессионалов и активистов-губкинцев
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Конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» собрала профессионалов и активистов-губкинцев 

Вестник района Гагаринский 43 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Тринадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018), которая на днях прошла в вузе, собрала руководителей служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.
Мероприятие было особенно интересно активистам Губкинского университета. Представители научного сообщества вуза приняли участие в секционных заседаниях, тематических круглых столах по основным направлениям работы конференции.
Тема прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний и оптимизиции затрат на производстве заинтересовала представителей различных предприятий отрасли.
На конференции «Нефтегазснаб-2018» подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и объявили победителей рейтинга поставщиков в номинациях: «Трубы нефтегазового сортамента», «Электроцентробежные погружные насосы», «Нефтепогружной кабель», «Фонтанная арматура», «Автоматизация процессов закупки», «Логистические услуги».
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