Конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» собрала профессионалов и активистов-губкинцев

Тринадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018), которая на днях прошла в вузе, собрала руководителей служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.

Мероприятие было особенно интересно активистам Губкинского университета. Представители научного сообщества вуза приняли участие в секционных заседаниях, тематических круглых столах по основным направлениям работы конференции.

Тема прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний и оптимизиции затрат на производстве заинтересовала представителей различных предприятий отрасли.

На конференции «Нефтегазснаб-2018» подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и объявили победителей рейтинга поставщиков в номинациях: «Трубы нефтегазового сортамента», «Электроцентробежные погружные насосы», «Нефтепогружной кабель», «Фонтанная арматура», «Автоматизация процессов закупки», «Логистические услуги».