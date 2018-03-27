В Самарском зоопарке отметили День рождения льва Цезаря

В понедельник, 26 марта, в Самарском зоопарке отметили День рождения африканского льва Цезаря, сообщает министерство культуры Самарской области

Царю зверей, любимцу публики и единственному льву Самарской области исполнилось 11 лет, при этом Цезарь находится в прекрасной форме.

Льва угостили праздничным обедом. После чего заведующий отделом «Млекопитающие» Никита Березин рассказал ребятам о питомце, его характере и биологических особенностях.

Посетители зоопарка приняли участие в викторине о семействе кошачьих и веселых подвижных играх. Все гости праздника получили памятные призы.