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В Самарском зоопарке отметили День рождения льва Цезаря
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В Самарском зоопарке отметили День рождения льва Цезаря 

АиФ-Самара 48 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 26 марта, в Самарском зоопарке отметили День рождения африканского льва Цезаря, сообщает министерство культуры Самарской области.
Царю зверей, любимцу публики и единственному льву Самарской области исполнилось 11 лет, при этом Цезарь находится в прекрасной форме.
Льва угостили праздничным обедом. После чего заведующий отделом «Млекопитающие» Никита Березин рассказал ребятам о питомце, его характере и биологических особенностях.
Посетители зоопарка приняли участие в викторине о семействе кошачьих и веселых подвижных играх. Все гости праздника получили памятные призы.
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