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В России предложили разрешить контролёрам требовать документы у зайцев
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В России предложили разрешить контролёрам требовать документы у зайцев 

Авторадио 44 минуты назад
Контролёрам в общественном транспорте могут дать право проверять документы у пассажиров, в том числе тех, кто пытается избежать оплаты. Соответствующее предложение было разработано и направленно на рассмотрение в Министерство транспорта, сообщают «Известия». Предполагается, что такая мера ускорит оформление штрафов за безбилетный проезд и позволит быстрее проверять, законно ли пассажир пользуется льготами. Сейчас проверять документы имеют право только сотрудники полиции. При этом контролёры в общественном транспорте могут выписывать штрафы за безбилетный проезд и за пользование чужой социальной картой.
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