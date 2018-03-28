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Из-за трагедии в Кемерово петербургские театры отменяют спектакли
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из-за трагедии в Кемерово петербургские театры отменяют спектакли 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Руководство БДТ перенесло показ «Фунт мяса» на 6 мая. На официальном сайте сказано, что билеты можно вернуть в театральные кассы города. Выразили свое соболезнование родственникам погибших и в театре «Буфф». Они отменили показ спектакля «Топ нон-стоп». В театре Комедии им. Акимова также перенесли постановку. В Санкт-Петербурге отменили и акцию Театр.Go.
Руководители приняли такое решение еще до объявления президентом национального траура.
В Мариинском театре не отменили мероприятия, однако на сцене концертного зала прозвучит Реквием Джузеппе Верди, посвященный памяти погибших во время трагедии в городе Кемерово.
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