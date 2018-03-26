В МГТУ продолжается сбор средств для приюта бездомных животных

В начале марта в МГТУ по инициативе экологического факультета и коллектива Научной библиотеки университета стартовала волонтерская акция «Помоги приюту бездомных животных» с целью оказания посильной помощи многочисленным питомцам приюта: брошенным и больным животным, организованном в Майкопе

«Импровизированными пунктами сбора кормов, ветеринарных препаратов, инвентаря по уходу за животными стали деканат экологического факультета (ауд. 227), читальный зал МГТУ и главный корпус Политехнического колледжа МГТУ (отделение «Ветеринария»). За короткий срок были собраны сухие корма, консервированное питание, подстилки и посуда для кормления животных», рассказали в пресс-службе МГТУ

Профессионально отнеслись к этой акции студенты отделения «Ветеринария». На собранные ими деньги приобрели столь необходимые для больных и бездомных животных ветеринарные препараты. Активность и отзывчивость проявили как студенты, преподаватели, так и сотрудники различных структурных подразделений вуза.