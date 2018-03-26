Абонентская база корпоративного сегмента Tele2 в столице выросла в два раза за 2017 г. (интервью)

Абонентская база корпоративного сегмента мобильного оператора Tele2 в столице выросла в два раза за 2017 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Tele2 Москва » Наталья Тимощук. Также она поделилась информацией о работе контакт-центра, возможностях по оптимизации взаимодействия оператора с предпринимателем и других услугах, которые компания предлагает бизнесу в столице.

Агентство «Москва» (А. М.): Мобильная связь является неотъемлемой статьей расходов в любом бизнесе. Какие предпочтения по тарифам есть у столичных предпринимателей?

Наталья Тимощук (Н. Т.): Бытует мнение, что люди, у которых свой бизнес, могут и должны платить больше. Но это не так. Сегодня мобильные операторы находятся в конкурентном противостоянии друг с другом, и рынок корпоративных клиентов становится для них все более приоритетным. Тарифные планы для бизнеса стали выгоднее. Tele2 предлагает своим корпоративным клиентам линейку тарифов с различным объемом включенных минут, интернет трафика и SMS. Если сравнивать их с тарифами для массового рынка, разница очевидна. А если в корпорации несколько десятков или сотен номеров, то выгода уже существенная. Кроме того, на всех корпоративных тарифах действует наше правило по переносу остатков неизрасходованных пакетов, а также партнерские программы, доступные всем абонентам Tele2.

А. М. : Какие возможности оптимизации взаимодействия мобильного оператора с предпринимателем без потери качества обслуживания предлагает компания?

Н. Т. : Крупный бизнес значительно отличается от малого и среднего, в том числе по уровню организации бизнес-процессов. Корпорации распределяют задачи по функциональным направлениям, где специалисты профильных отделов уже имеют опыт такой работы. Малый и средний бизнес характеризуется весьма ограниченным штатом сотрудников, поэтому каждый работник должен вести широкий объем задач. Исходя из этого, коммуникация с бизнесом должна быть максимально проста и оперативна. Согласитесь, значительно проще раз в квартал оплачивать единый счет за услуги мобильной связи, чем контролировать баланс и ежемесячно распределять средства по индивидуальным счетам каждого абонента, относящегося к организации. По вопросам обслуживания абонент всегда может обратиться в клиентскую службу, которая способна решить большую часть возникших вопросов. Если обращение требует более детальной проработки, то оно попадает к персональному куратору, который обладает большей информацией по работе с конкретным корпоративным клиентом и точно сможет помочь. Наш контакт-центр первым в России получил сертификат соответствия единому европейскому стандарту ISO18295. Мы сократили время ожидания ответа специалиста до 25 секунд, а среднее время решения вопроса абонента не превышает двух минут.

А. М. : Сейчас индивидуальные пользователи активно пользуются услугой перехода с одного мобильного оператора на другой с сохранением номера. Реализуется ли эта возможность в корпоративном сегменте?

Н. Т. : С момента отмены «мобильного рабства» в нашей стране абоненты активно пользуются возможностью сохранить свой номер, выбирая более подходящие условия у другого оператора связи. По нашим данным, каждый пятый столичный абонент пришел в Tele2 с сохранением номера, и B2B-сегмент не стал исключением. На конец 2017 г. MNP-баланс (соотношение пришедших абонентов к покинувшим сеть оператора — прим. Агентства «Москва») в этом сегменте составил восемь к одному, что является лучшим показателем в телеком-отрасли. Корпоративные клиенты при переходе от другого оператора могут как сохранить свой номер, так и выбрать новый из числа серебряных, золотых или платиновых. Для нас такой приток абонентов по MNP является качественным показателем доверия клиентов. И это доверие трансформируется в рост доходов. Перешедшие со своим номером абоненты уже обладают определенным клиентским опытом и, как правило, их средний чек выше, чем среднестатистические показатели корпоративного сегмента.

А. М. : Что еще предлагает Tele2 бизнесу при использовании корпоративной мобильной связи?

Н. Т. : Все зависит от поставленных клиентом задач. Мы готовы подстраиваться под них и предлагать различные бизнес-решения. Например, организовать на базе абонентских телефонов Tele2 многофункциональную корпоративную АТС с выделенным городским номером. Еще одной популярной в B2B-сегменте является опция «бизнес-SMS» — сервис, позволяющий рассылать сообщения клиентам любых операторов связи по всей России и выбирать имя отправителя. Или функция, которой может воспользоваться руководитель — «контроль сотрудников». Сервис имеет web-интерфейс и позволяет отслеживать разговоры, интернет-трафик и местоположение сотрудников с целью контроля посещения заданных геозон. Эта услуга наиболее востребована курьерскими службами и сервисами такси.

В последние годы мы фиксируем рост числа устройств, работающих на основе технологии М2М (machine-to-machine): торговых аппаратов, бытовых счетчиков, средств приема платежей. В поддержку этой тенденции мы разработали удобное комплексное решение для использования кассовой техники — «онлайн-касса». За 2,7 тыс. руб. клиент получает доступ к сервису оператора фискальных данных и 3 Гб мобильного интернета ежемесячно на протяжении года. Перспектива развития и масштабирования данного направления связана с тестированием и последующим внедрением мобильного интернета пятого поколения — 5G. Сегодня у нас разработаны специальные тарифные предложения для беспроводной передачи данных с помощью мобильного интернета и SMS.

А. М. : Насколько востребованы такие услуги оператора среди корпоративных клиентов?