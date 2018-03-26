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В школе поехала крыша
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В школе поехала крыша 

ИД «Собеседник» 49 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Странная история произошла в школе №97 Выборгского района Петербурга, узнал Sobesednik.ru.
Если коротко: семиклассница принесла в школу таблетки феназепама, «угостила» одноклассников, и в результате 17 человек оказались в больнице с отравлением.
Феназепам знаменит тем, что это первый созданный в СССР бензодиазепиновый транквилизатор. Высокоактивен, обладает ярко выраженным снотворным действием. Но чтобы реально упороться им вплоть до госпитализации, съесть нужно довольно много. То есть, получается, девочка притащила в класс некие необъятные залежи транка.
Далее, главная героиня этой истории и ее одноклассники не детсадовцы и даже не первоклашки, а целые семиклассники, то есть это 13–14 лет. Вроде бы как уже должно вырасти некое подобие мозга и четкое представление о том, что поедание непонятных «колес» в неизвестных количествах приводит к передозировке. А та иногда к еще более тяжким последствиям.
И наконец, количество пострадавших. Мы бы поняли, если бы 2–3 малолетних долбодятла решили бы поиграть в крутых токсикоманов, но тут мы имеем дело чуть ли не с целым классом. То есть речь идет о некоем массовом невежестве? Получается, в школах сейчас озабочены в основном сдачей ЕГЭ и прочих тестов, а профилактические беседы с учениками проводятся только в случае массовой госпитализации, то есть когда уже поздно. Вот прямо как сейчас.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.
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