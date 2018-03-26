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В Магасе установили около 40 видеокамер по программе «Безопасный город»
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В Магасе установили около 40 видеокамер по программе «Безопасный город» 

ТАСС 47 минут назад
МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Первые 39 видеокамер по программе «Безопасный город» установили в столице Ингушетии городе Магасе, сообщил ТАСС начальник Центра автофиксации правонарушений ГИБДД МВД России по Ингушетии Султан Галаев.
Ранее на заседании Народного собрания министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Дмитрий Кава докладывал, что в регионе нет камер видеонаблюдения, поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение с фирмой «Ситроникс» об установке комплексов фото— и видеофиксации.
"В рамках программы «Безопасный город» в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения с хорошим качеством картинки. На самом оживленном перекрестке столицы стоит аппарат фотофиксации, а на главной аллее установлен терминал «Гражданин — полиция», благодаря которому человек может мгновенно связаться с сотрудниками дежурной части", — отметил Галаев.
По его словам, в республике планируется установить еще девять таких терминалов вызова полиции.
Реализация проекта «Безопасный город» в Ингушетии проводится в два этапа. В рамках первого этапа с апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Сроки реализации второго этапа запланированы на октябрь 2017 — декабрь 2021 года.
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