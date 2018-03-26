В Магасе установили около 40 видеокамер по программе «Безопасный город»

Ранее на заседании Народного собрания министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Дмитрий Кава докладывал, что в регионе нет камер видеонаблюдения, поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение с фирмой «Ситроникс» об установке комплексов фото— и видеофиксации.

"В рамках программы «Безопасный город» в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения с хорошим качеством картинки. На самом оживленном перекрестке столицы стоит аппарат фотофиксации, а на главной аллее установлен терминал «Гражданин — полиция», благодаря которому человек может мгновенно связаться с сотрудниками дежурной части", — отметил Галаев.

По его словам, в республике планируется установить еще девять таких терминалов вызова полиции.

Реализация проекта «Безопасный город» в Ингушетии проводится в два этапа. В рамках первого этапа с апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Сроки реализации второго этапа запланированы на октябрь 2017 — декабрь 2021 года.