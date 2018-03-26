«Ъ»: на разработку новой версии SSJ100 выделят около 85 млрд рублей 

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ100, согласившись выделить проекту около 85 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Авиастроители предложили уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.
Также вместо двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн).
В "Гражданских самолетах Сухого" газете сообщили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года.
Интерес к проекту проявили специальный летный отряд «Россия», S7 и Минобороны.