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Прокуратура Зауралья проверит торговые центры Кургана после трагедии в Кемерово
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Прокуратура Зауралья проверит торговые центры Кургана после трагедии в Кемерово 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Накануне Генеральная прокуратура сообщила о том, что региональные представительства проверят торговые центры в своих регионах. Сегодня прокуратура Курганской области сообщила, что проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ «ГиперСити», «РИО», «Пушкинский» и других.
— В ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах, — сообщает пресс-служба ведомства.
По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение.
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