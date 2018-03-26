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Внесены поправки в закон «О несостоятельности»
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Внесены поправки в закон «О несостоятельности» 

Банки Сегодня 1 час назад
Внесены поправки в закон «О несостоятельности»В связи с этим, депутат Сергей Гаврилов решил разработать поправки к закону, которые поддержали остальные депутаты в первом чтении. Главная задача внесенных изменений — создать единый механизм, который должен определять ограничения для банкротов. Отныне, после получения статуса банкрота, гражданин не может получить статус индивидуального предпринимателя, либо юридического лица в течение трех лет. Также Сергей Гаврилов предложил начать отсчет не с момента присвоения статуса банкрота, а с момента окончательной продажи всего имущества лица. Потому как обычно такой процесс может продолжаться не один год.
Некоторые представители Госдумы заявили, что за текущую проблематику стоит взяться основательно и проработать другие возможные случаи, которые могут возникнуть. К примеру, уже появились предложения о внесении случаев, в которых запрет на регистрацию ИП не должен будет налаживаться. Также планируется предусмотреть специальный срок, в течении которого бывший банкрот не может занимать руководящие должности в компаниях.
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