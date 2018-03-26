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Контролерам разрешат проверять документы у «зайцев»
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Контролерам разрешат проверять документы у «зайцев» 

360tv.ru 56 минут назад
Российским контролерам дадут право на проверку документов у безбилетных пассажиров для ускорения процедуры по оформлению штрафа. Об этом газете «Известия» рассказали в Минтрансе.
В настоящее время только полицейские имеют право проверять документы у граждан. Для того, чтобы выписать штраф за безбилетный проезд, контролерам необходимы паспортные данные нарушителя. Эти сведения вносятся в постановление о нарушении или протокол.
Если гражданин отказывается показывать свои документы, то его необходимо доставить в отделение полиции, что сильно замедляет процесс выписки штрафа. Как пишет газета, получив право проверять документы, контролеры смогут быстрее выполнять свою работу.
Отраслевые эксперты уверены, что нововведение вызовет недовольство среди россиян, сообщило РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что безбилетных пассажиров запретят высаживать в мороз. Согласно законопроекту, если «заяц» откажется платить штраф, то деньги могут взыскать в судебном порядке.
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